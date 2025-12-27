快訊／台北搖很大！東北地區23:06強烈地震 初判規模7.4
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上11時06分左右，東北地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、臺東、澎湖、連江。
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 小時前 ・ 13
社群平台《台灣颱風論壇｜天氣特急》稍早指出，初步地震規模一度推估達7.6，後經中央氣象署修正為7.0，震央明確為宜蘭外海。由於震源雖深但規模強大，全台多地均出現明顯震感。預估震度3級以上的地區包括臺北、新北、基隆、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、...CTWANT ・ 45 分鐘前 ・ 4
宜蘭深夜強震規模7.0台北震度4級！蔣萬安：請市民注意安全、當心餘震
宜蘭外海27日深夜發生芮氏規模7.0地震，全台劇烈搖晃。台北市長蔣萬安表示，請市民朋友注意自身安全，當心餘震，他也會持續向大家報告台北市政府掌握的第一手資訊。中天新聞網 ・ 53 分鐘前 ・ 41
全台有感！東部外海23：05發生規模7.0強震
全台有感！東部外海23：05發生規模7.0強震EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
快訊／23:05地震7.0晃很大 桃園機場天花板掉落
由於地震規模相當大，即使地震深度72.8公里，全台有感，國家警報雙北、宜蘭、基隆、桃園等地更達震度4級。桃園機場天花板更已掉落，相當驚人！三立新聞網 setn.com ・ 44 分鐘前 ・ 30
全台都搖！台灣深夜7.0地震 各地民眾嚇壞：感覺比上次花蓮強震還大
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜大地震！根據中央氣象署地震測報中心資料，今（27）天晚間11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，震央在宜蘭縣政府東...FTNN新聞網 ・ 44 分鐘前 ・ 3
7.0強震！晚間23:05分東北海域深層地震 駭人畫面曝光了
即時中心／林耿郁報導天搖地動！晚間11點05分，北部發生強烈有感地震。芮氏規模7.0；震央位在宜蘭縣政府東方32.3公里 ，即東部海域內。深度72.8公里。民視 ・ 45 分鐘前 ・ 1
地震搖好大！北捷中和新蘆線 一度停駛4分鐘
今天晚間11點6分，東北地區發生顯著有感地震，台北捷運中和新蘆線往南勢角方向，一度停靠半路近4分鐘，才恢復正常行駛。台北市災防辦表示，根據中央氣象署發布資訊，東北地區發生芮氏規模7.0地震，震央位置北緯24.69° 東經122.08°，震源深度72.8公里，預估震度台北市4級。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 4
