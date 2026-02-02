快訊／台北漁產公司大型攪碎機突「瞬間啟動」 17歲少女當場慘死

台北市漁產公司上個月31日發生一起工安意外，一名17歲少女遭捲入大型絞碎機當場慘死。資料照

台北市萬華區台北漁產公司上個月31日傍晚驚傳駭人工安意外，一名年僅17歲的葉姓少女，在台北漁產公司內的一間資源回收廠作業時，疑於清理大型清除絞碎機膠帶期間，機器不明原因突然啟動，少女肩部以上瞬間遭捲入機台，現場慘死，同事聽見異聲衝上前查看時，已經當場死亡。

事故發生於31日晚間18時許，地點位在萬華區萬大路的台北漁產公司，據了解，葉姓少女當時獨自在機台旁清理卡住的膠帶，未料設備突啟，強大絞力將人捲入。由於事發位置正好位於監視器死角，畫面全未拍下，同事也表示未親眼目睹過程，只聽到異常聲響後趕來，映入眼簾的已是令人不忍直視的畫面。

廣告 廣告

警消獲報到場後，確認葉女已明顯死亡，未再送醫。檢警隨後進行相驗，家屬悲痛到場，最終同意不進行解剖。初步研判，事故與機械安全防護及作業流程恐有關聯。

檢察官後續將朝過失致死罪及違反《職業安全衛生法》方向偵辦，相關雇主責任不排除被依法究責。這起奪命意外，也再度引發外界對未成年勞工安全與高風險機械操作的高度關注。



回到原文

更多鏡報報導

台北馬偕醫院男員工疑遭霸凌躺6樓女兒牆 社群貼文秀站高樓照...警消驚險救下

「霍諾德」攀爬風潮正夯 台北101旁驚見怪男爬陌生車頂搞破壞

「部豪喝」1星負評惹禍再現超派鐵拳 紅茶店老闆娘堵人4打1

在家DIY「網紅美食」 4人吃完後「手變藍色」還上吐下瀉