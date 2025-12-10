快訊／台北私房菜海派遭砸 現場指揮砸店「2關鍵人」落網辯：被叫來的

社會中心／台北報導

台北海派私房菜爆發股東糾紛，凌晨被蒙面男子持棍棒猛力砸毀落地窗，接著再潑灑大罐紅漆，整個過程不到一分鐘。（圖／翻攝畫面）

在台北市大安區忠孝東路四段巷弄內、相當知名的「海派私房菜」，在清晨4時許突然遭兩輛車載著7名蒙面歹徒包抄，眾人手持棍棒猛力砸毀落地窗，接著再潑灑大罐紅漆，整個過程不到一分鐘，卻造成店面損毀嚴重，引發附近住戶驚恐。警方組成專案小組後全力追緝，逮捕兩名現場指揮砸店的男子，不過男子避重就輕，指稱自己是被「叫來的」，其他一概不談。

大安分局獲報後立即成立專案小組展開追查。警方調閱多支監視器後發現，犯案集團行動明確分工：首先，一輛白色自小客車先行抵達餐廳周邊探路，確認現場無人注意後，一輛紅色轎車便載著5名蒙面男子迅速抵達。歹徒下車後未多言，直接揮動棍棒砸毀玻璃，再往門面大潑紅漆，完成示威後迅速登車離去。

海派私房菜相當知名，傳出砸店消息警方全力偵辦，並迅速逮捕兩名在場指揮砸店的關鍵人物。（圖／翻攝畫面）

其中黃姓男子與潘姓女子逃往新北市五股區某汽車旅館藏匿，原打算搭乘計程車轉移陣地，但警方動作更快，在兩人正準備離去前，便遭警方攔截圍捕到案。

​落網2嫌是在現場指揮砸店，面對警方詢問，兩人均刻意避談細節，只承認「受人指示」北上執行犯案。警方依涉犯恐嚇及毀損罪嫌將兩人移送偵辦，同時已鎖定其餘共犯身分與使用車輛，正以車追人、全力擴大追緝中。

