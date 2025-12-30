快訊／台北車站再傳驚魂！男不明原因暴衝 遭保全噴辣椒水壓制

台北車站今日（30日）驚傳驚魂一幕！繼張文隨機殺人事件震驚社會後，一名男子疑似情緒失控，不明原因與車站保全發生衝突，為了阻止男子行為，站務員當場使用辣椒水噴向對方，並聯合保全及警方將男子壓制帶回。

目擊民眾表示，當時現場一片混亂，不少人看著男子被制伏，心中仍帶著張文事件的陰影，驚恐不已。據了解，該男子隨身攜帶手冊，但行為動機與事件詳情仍待警方釐清。

目前，男子已被帶回鐵路警察局台北分局接受調查，車站方面也表示將配合警方釐清事件經過，確保旅客安全。

