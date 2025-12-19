快訊／台北車站遭煙霧彈攻擊！捷運公司回應

▲台北車站遭煙霧彈攻擊！捷運公司緊急回應。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 台北車站今（19）日下午5點多，發生一起突發事故，一名不明人士在人潮尖峰時段，朝出口處丟擲煙霧彈，現場瞬間濃煙密佈，引發大量乘客恐慌四處奔逃。不幸造成一名民眾在混亂中受到波及，傷勢嚴重，被發現時已無呼吸心跳，救護人員獲報後立即將其送往醫院緊急搶救，目前仍有生命危險。

▲台北車站遭煙霧彈攻擊！煙霧彈照片曝「焦黑一片」（圖／翻攝畫面）

台北捷運公司已於第一時間通報捷警及警消單位，並啟動緊急應變機制。受煙霧飄散影響，板南線台北車站月台一度能見度不佳，行控中心為確保旅客安全，依據SOP調度部分列車採取過站不停措施，目前現場煙霧已完全消散，捷運運務恢復正常停靠，警方封鎖現場並追緝逃逸嫌犯，釐清犯案動機。



