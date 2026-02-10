快訊／台北101股權標售！宏泰人壽砸86億「每股38.72元」得標

財經中心／師瑞德報導

台北金融大樓公司（台北101）股權標售案今（10）日開標！中央存款保險公司受託辦理中聯信託投資公司持有之台北101股權，標售結果於中午12時正式出爐。最終由「呈達投資股份有限公司」及「宏泰人壽保險股份有限公司」聯手，以每股38.72元得標，若以總股數計算，總金額高達新台幣86億元。不過，此案能否最終成交，仍需視現有股東是否行使優先承購權而定。

宏泰集團強勢出手 每股38.72元搶下2.2億股

根據存保公司公告，本次公開標售的中聯信託所持有之台北101股權，合計達2億2,220萬5,095股。今日共有6組投資人參與投標，競爭相當激烈。最終由隸屬於宏泰集團體系的呈達投資與宏泰人壽，以每股38.72元的價格勝出。

以此得標價格計算，宏泰集團此次預計投入資金約86億378萬元。市場分析，宏泰集團本就是信義計畫區的大地主，此次若能成功入主台北101，將更進一步鞏固其在信義區的商辦霸主地位。

變數未定！3月5日前得看「他們」臉色

雖然宏泰集團取得得標資格，但這筆交易尚未蓋棺論定。存保公司指出，將於明（11）日正式通知台北101的現有股東（即優先承購權人）。

依據規定，現有股東擁有「優先承購權」，可選擇是否以相同的每股38.72元價格進行承購。優先承購權人必須在115年3月5日下午5時前回覆意願。若現有股東（如泛公股陣營或日商伊藤忠等）決定行使權利，宏泰集團恐將與這批股權擦身而過；反之，若股東放棄或逾期未簽約，則由得標人依規定完成交割。

這場台北101的股權爭奪戰，隨著標售價格揭曉，才正要進入最關鍵的延長賽。

