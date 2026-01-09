快訊／台南也跟進了！營養午餐全面免費 6都只剩「這縣市」沒跟

黃偉哲今宣布，9月起台南國中小營養午餐全免。（翻攝黃偉哲臉書）

自台北市長蔣萬安宣布國中小學營養午餐全免後，各縣市紛紛跟進，原本堅持反對跟進的台南市也轉彎，市長黃偉哲今（9日）宣布，今年9月起國中小學營養午餐全面免費，這也代表六都中，僅剩新北尚未跟進。

黃偉哲原先不挺營養午餐免費，他認為這應該針對中低收入戶或經濟弱勢者，但現在卻沒有排富全面實施，就是選票考量，他更轟財政收入好的縣市，難道一定要用這種方式炫富嗎？這形同「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。

不過各縣市跟進讓他壓力不小，黃偉哲今下午在記者會上宣布115學年度公立國中小學營養午餐將全面免費。

黃偉哲表示，昨晚雲林縣長張麗善用緊急聲明方式宣布雲林跟進開辦無差別免費，他就知道此事已偏離公共政策本質，變成「被打開的潘朵拉盒子」。

他說，這政策其實多數為「想要」而非需要，但結論就是台南市決定，今年9月1日起（115學年度）公立國中小學營養午餐將全面免費，預估花費超過16億元，財源則必須從其他政府預算抽來補助。

