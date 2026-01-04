快訊／台南保全公司起火 「黑龍捲竄高空」警消人車急喊 「支援快來！」
社會中心／洪正達報導
台南市永康區4日中午發生一起火警，一間位在中正五街的保全公司廠房不知何故起火燃燒，消防局於中午12點半獲報後派遣大批人車趕往搶救，當警消抵達現場後發現滾滾黑煙竄上天空，目前正持續加派支援中，詳細起火原因待火勢撲滅後才可釐清。
