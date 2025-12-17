快訊／台南前消防局長閃辭6天 今驚傳「血濺旅館」送醫

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

台南市前消防局長李明峯日前突然請辭，引發外界關注，未料相隔僅6天，今(17)日晚間驚傳他在旅館內受傷送醫。警方與救護人員到場時，發現李明峯右手肘有刀傷、現場留有血跡，他當時意識清楚，自稱是不慎割傷，經送醫治療後並無生命危險。

台南市前消防局長李明峯（右）日前突然請辭，今晚間驚傳在旅館內受傷。（圖／台南市府）

警方指出，昨晚約9時接獲通報，指台南一間旅館內有人受傷。救護人員到場後確認傷者身分，立即將人送往醫院救治，目前傷勢已獲控制，詳細受傷原因仍待進一步釐清，相關情況警方已依程序處理。

李明峯為台南市升格直轄市後首任消防局長，自2010年起服務消防體系超過15年，資歷深厚。他於本月12日突然請假未到班，隨後以家庭因素請辭，並獲市長黃偉哲核准卸任，台南市府16日才頒發感謝紀念牌表揚其任內貢獻，未料短短數日即傳出受傷送醫消。

