快訊／台南國家科學技術委員會「3F無人機區」起火 高鐵人員目擊打119

記者林昱孜／台南報導

台南國家科學技術委員會「3F無人機區」起火，高鐵人員目擊打119。（圖／翻攝畫面）

台南市歸仁區「國家科學及技術委員會人工智慧產業專區」的資安暨智慧科技研發大樓，今（23）日凌晨突竄火舌，一名高鐵作業人員目擊大樓3、4樓處冒出火光與濃煙，緊急撥打119報案。台南市消防局獲報後調派大批人車趕抵，發現起火點位於3樓的無人機區，所幸火勢迅速被撲滅，未造成人員傷亡。

這起火警發生在凌晨1時13分許，地點位於歸仁十三路一段的國家科學及技術委員會人工智慧產業專區，消防局共出動13車、35人前往搶救，發現該棟6層樓建物內部起火，立即布線灌救。

25分鐘後火勢完全撲滅，經現場勘查，起火點為3樓的「無人機區」，燃燒面積約3平方公尺，部分設備與雜物被燒毀。消防局表示，大樓內部的消防系統在火災發生時有正常啟動，因此火勢未擴大蔓延，詳細財損與起火原因，仍待火調科進一步調查釐清。

