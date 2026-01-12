快訊／台南大火！民宅遭火舌吞沒 黑煙狂竄消防急灌救

民宅遭大火吞沒。（圖／東森新聞）





台南市今（12）日傍晚17時許傳出火警！消防獲報到場，東區大同路一段175巷一處民宅，1、2樓幾乎被火舌吞沒，從遠處就可見黑煙不斷向上竄升，火勢相當猛烈，目前還在清查住戶是否成功逃生。

遠處就可見黑煙不斷向上竄升。（圖／東森新聞）

消防共出動18車、警消35人、役男3人到場灌救，目前火勢已經控制，確認無延燒之虞，詳細起火原因還有待進一步調查釐清。

消防到場灌救。（圖／東森新聞）

