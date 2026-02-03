快訊／台南失戀男殺紅眼！「足療刀狂刺」男路人 驚悚第一視角曝光

社會中心／羅欣怡報導

黑衣嫌犯持「足療刀」攻擊2名路人。（圖／翻攝自《台南大小事》）

台南市南區金華派出所前，今（3日）晚間8時許，一名在足體養生館上班的男子突然抓狂，隨手拿了「足療刀」攻擊走在斑馬線上的行人，造成1男1女受傷，行兇男子自己大拇指也掛彩。由於事發地點就在派出所前，嫌犯也立刻被警方壓制，恐怖行兇畫面曝光。

黑衣嫌犯鎖定背心男攻擊。（圖／翻攝自《台南大小事》）

畫面中，正在等紅燈的外送員發現不對勁，直盯著斑馬線上的動靜，接著穿著黑色運動套裝的嫌犯出現在畫面中，先攻擊一名穿背心的男子，再劃傷另一名女路人，接著又攻擊背心男。

嫌犯殺紅了眼，死追著背心男不放，一路殺到派出所外，男子跌坐在階梯上，不停發出慘叫聲，一度想站起來，卻又跌倒，讓嫌犯有機可乘，連續攻擊。

背心男衝到派出所求救，員警衝出來壓制嫌犯。（圖／翻攝自《台南大小事》）

這時聽到外面的動靜，派出所員警傾巢而出，先將背心男拉進派出所，再立刻將發狂的嫌犯壓制在地。警方初步調查，嫌犯受到輕傷送往郭綜合醫院治療。經查該名男子疑似近期因感情因素精神恍惚，傷人動機正積極調查中。

