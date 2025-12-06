快訊／台南女警開違停紅單 竟遭失控民眾持「斧頭」砍傷

社會中心／程正邦報導

台南驚傳女警取締違規停車，遭民眾持斧頭砍傷。（示意圖）

驚悚瞬間：女警開單遇襲 幸有防彈背心保命

今（6 日）晚間，台南市區傳出一起駭人聽聞的員警執勤遇襲事件。一名女警與同事執行取締違規停車勤務時，遭到現場民眾持斧頭攻擊砍傷。案發當時，這名女警發現一輛汽車停放在禁止臨時停車的紅線區域，遂上前依法勸導並開立舉發單。不料，現場一名民眾情緒突然失控，竟拿出預藏的斧頭，朝女警揮砍。所幸，該名女警當時有穿著防彈背心，有效阻擋了部分攻擊，避免了致命重傷。

據了解，該名女警取締違停時駕駛不在，開完單對方剛好回來，單給他女警要離開時，該民眾突然撲上來持斧頭攻擊，造成女警雙臂及背部撕裂傷。女警學長趕來一起壓制范嫌，隨後趕到的救護人員第一時間立即為受傷女警進行包紮止血，並緊急送往市立醫院急救。院方對外表示，女警意識清醒，沒有生命危險，但仍需留院觀察與進一步治療。

警方嚴正表態：絕不寬貸 依殺人未遂方向偵辦

警方嚴正呼籲，員警在路邊取締違規停車，是為了維持交通秩序與保障廣大用路人的安全。民眾如果對於開單舉發有任何異議，應當事後依循法定管道提出申訴或行政救濟，絕不該以暴力方式表達不滿或傷害執法人員。

