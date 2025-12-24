快訊／台南工安意外！7旬婦「捲進絞肉機」當場慘死…家屬認屍淚崩

社會中心／綜合報導台南一間老字號銀樓「港口王」，竟然跟詐騙集團合作洗錢！柬埔寨詐欺機房指示成員，以贓款向銀樓購買超過200公斤的黃金條塊，再將黃金鎔進「鉛錫合金」中，寄到柬埔寨，洗錢超過9億元。北檢依詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌起訴銀樓老闆等7人，求刑10到20年不等徒刑。刑事局員警vs.李姓嫌犯：「你剛去哪裡拿的，老實講這都調得到，我剛去安定那裡。」黑色袋子裡12條金塊，總價值高達5千多萬台幣，還來不及走私，就被刑警查扣，但這還只是冰山一角。警方調查，詐騙集團從銀樓內，陸續拿走200公斤，將近9億多元的黃金，再從台灣空運，走私到柬埔寨，但黃金這麼顯眼，是怎麼躲過層層關卡？詐團一騙到被害人的錢後，就會立刻兌換成黃金，再由銀樓鍍上鉛錫合金，將金塊包覆起來，偽裝成出口「門檔」，躲避機場X光機檢驗，只要把外層的鉛錫合金溶解掉，裡頭就是金塊。台南老字號銀樓「港口王」勾結詐團！ 洗錢逾９億手法曝光（圖／民視新聞）電信偵查大隊副大隊長張瑋倫：「柬埔寨端他們再派其他的人員，出面來收貨那再把這個黃金熔出來，去兌換現金。」和詐騙集團合作的銀樓，是台南市區一間老字號的店家〝港口王〞，也被業界公認是南部最大的黃金盤商，如今被爆出和詐騙掛勾，業者喊冤，港口王屬於共用商標的電商平台，也發出聲明電商和實體銀樓是兩間不同的公司，此次涉案和電商品牌無關。南部其他銀樓業者：「消費者要買條塊，我們就直接跟他（港口王）訂，港口王他的口碑算是都很正派在經營，非常的意外。」台南老字號銀樓「港口王」勾結詐團！ 洗錢逾９億手法曝光（圖／民視新聞）身為黃金南霸天的港口王，成了詐騙集團的共犯，涉嫌幫助走私近9億元的黃金，和詐團掛勾，如今事業體想要做切割，但恐怕老字號的招牌，已經和詐騙畫上等號。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：台南老字號銀樓「港口王」勾結詐團！ 洗錢逾９億手法曝光 更多民視新聞報導小草恐嚇司法官「命債命還」 求和解遭柯文哲案檢察官拒絕最新／台中女警揚言「在盧秀燕腦門開3槍」 法官裁定收押男網友社群上嗆「何不等跨年開車撞人」 遭逮聲押

民視影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話