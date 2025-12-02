快訊／台南市區公園驚見男屍⋯她震驚：這2天換睡下面？死者身份曝光

記者林昱孜／台南報導

台南一名男子於湯德章公園內死亡，警方進一步查出其身分。（圖／翻攝自Threads @leee1997）

公園驚見屍！台南市中西區湯德章公園今（2）日上午8時許，有民眾發現一名男子躺在地上喚不醒，嚇到立即報警；警消獲報後立即趕到現場，發現男子已經失去呼吸心跳，進一步查出死者身分為黃姓男子（年約60歲），將通知家人處理後續事宜，同時報請檢方相驗，釐清確切死因。

黃姓男子年約60歲陳屍公園。（圖／翻攝畫面）

有網友經過公園發現疑似有人在內死亡，現場有警方處理，上頭還覆蓋著白布，貼文PO上《threads》後引起網友討論，「看了好震驚～每天早上7點上班經過都有看到他躺在上面睡覺但身體有在動所以沒想太多這兩天想說他怎麼換到下面睡了結果⋯」、「我剛剛路過也在觀察怎麼了」。

更多三立新聞網報導

畫面曝光！于朦朧切耳朵、右頰烙「辛」字主人現形了 他親揭2人關係

田鼠沒捕到「夾雙狗」噴1.5萬元⋯台南農民怒請法官主持公道！結果出爐

儲水了！台南「18行政區」9：00停水39hrs 影響32萬餘戶範圍一次看

官方酒後墜樓蓋牌！于朦朧爆肛殘液、口無牙、切右耳 陸委會報告出爐

