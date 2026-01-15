快訊／台南市長初選差2.7%落敗 林俊憲宣布全力支持陳亭妃

民進黨立委林俊憲。（資料照片／張哲偉攝）





民進黨台南市長黨內初選今天（15日）公布民調結果，由立委陳亭妃以支持度60.8％勝出，驚險擊敗立委林俊憲的58.1％，將代表民進黨競選台南市長。雙方在初選階段唇槍舌戰鬥得激烈，最後林俊憲以2.7%差距落敗，稍早他發聲，這代表個人努力不夠，他完全尊重與接受市民的選擇，接下來將全力支持陳亭妃。

林俊憲稍早表示：「各位台南鄉親、所有支持民進黨的朋友，謝謝大家這段時間的支持與鼓勵。今天的初選結果，代表我個人努力不夠，我完全尊重，也坦然接受市民的選擇。接下來，我將全力支持陳亭妃委員，與所有同志站在一起，團結向前。因為唯有團結的民進黨，才能在大選勝出。再來我要感謝所有台南隊的競選夥伴，以及所有曾經站出來力挺我的好戰友，有你們真好。請大家不要失望，繼續一起愛台南，為台南打拼，台南尚好，謝謝大家。」

