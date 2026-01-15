快訊／台南市長初選輸2.69％！林俊憲吞敗發聲：努力不夠，會支持陳亭妃

記者林昱孜／台南報導

林俊憲初選敗給對手陳亭妃，第一時間對外向外界感謝，表示是自己努力不夠。（圖／記者林昱孜攝影）

民進黨台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐由陳亭妃險勝2.69％，將代表民進黨角逐下屆台南市長寶座。選前主打組織戰的林俊憲，在結果出爐確定吞敗後第一時間發聲，對支持者表達感謝與抱歉，是自己努力不夠，未來也會支持陳亭妃委員，民進黨團結才能打贏市長選舉。

經過激烈競爭，台南初選電話民調14日晚間壓軸登場，民調時間結束後，林俊憲及陳亭妃皆在社群發文，感謝支持者幫忙顧電話。今（15）日民調結果出爐，確定由陳亭妃出線，披上綠袍與謝龍介對決，角逐台南市長寶座。

林俊憲表示，未來會支持陳亭妃，呼籲支持者一定要團結。（圖／記者林昱孜攝影）

對於初選結果，林俊憲第一時間表示，跟我的所有的支持者，還有我的競選團隊、我的夥伴、我的戰友們，表達我對大家的感謝和抱歉，是自己個人的努力不夠，結果讓大家失望。他強調，未來還有更重要的路要走，在接下來的2026大選，我也會支持陳亭妃委員，民進黨團結才能打贏市長的選舉。

林俊憲說呼籲支持者不要失望，繼續一起愛台南，為台南來打拚，「只要我們團結努力，讓台南成為守護台灣民主自由最重要的一個堡壘」。

