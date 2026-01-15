快訊／台南市長初選輸2.69％！林俊憲吞敗發聲：努力不夠，會支持陳亭妃
記者林昱孜／台南報導
民進黨台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐由陳亭妃險勝2.69％，將代表民進黨角逐下屆台南市長寶座。選前主打組織戰的林俊憲，在結果出爐確定吞敗後第一時間發聲，對支持者表達感謝與抱歉，是自己努力不夠，未來也會支持陳亭妃委員，民進黨團結才能打贏市長選舉。
經過激烈競爭，台南初選電話民調14日晚間壓軸登場，民調時間結束後，林俊憲及陳亭妃皆在社群發文，感謝支持者幫忙顧電話。今（15）日民調結果出爐，確定由陳亭妃出線，披上綠袍與謝龍介對決，角逐台南市長寶座。
對於初選結果，林俊憲第一時間表示，跟我的所有的支持者，還有我的競選團隊、我的夥伴、我的戰友們，表達我對大家的感謝和抱歉，是自己個人的努力不夠，結果讓大家失望。他強調，未來還有更重要的路要走，在接下來的2026大選，我也會支持陳亭妃委員，民進黨團結才能打贏市長的選舉。
林俊憲說呼籲支持者不要失望，繼續一起愛台南，為台南來打拚，「只要我們團結努力，讓台南成為守護台灣民主自由最重要的一個堡壘」。
更多三立新聞網報導
誰披綠袍戰台南市長？初選民調今公布 陳亭妃對賴清德「咬耳朵」畫面曝
妃憲對決告終！民進黨台南市長初選民調：陳亭妃60.85%勝過林俊憲58.16%
扶龍王又來了！王世堅2度陪陳亭妃掃街：政治路走27年，邁向年底大勝利
南高連線成形？林俊憲賴瑞隆互贈幸運物 台南初選之夜「顧電話」拚勝出
其他人也在看
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 19
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 19 小時前 ・ 261
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 86
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 2 小時前 ・ 83
周杰倫澳網「動都不動、球都沒碰到」被淘汰！好友林書豪開酸了
天王周杰倫（周董）參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，成為首位踏上澳網賽場的華人歌手，自嘲「連球都沒碰到」首輪止步後，好友前NBA球星林書豪也發文嘲笑他。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 19
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 72
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 223
經典賽》中華隊15日第一階段正式開訓 31人集訓名單出爐、陳傑憲續任隊長
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊1月15日開始第一階段集訓，首日選手27人報到，由「台灣隊長」陳傑憲領軍共20位中職好手，以及鄭宗哲等旅外體系7人。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前 ・ 1
啦啦隊女神車子買一年「驚見定位器」疑遭跟蹤
中職啦啦隊女神牛奶（王儷潔）2020年開始投入應援工作，並在2025年正式成為中信兄弟「Passion Sisters」一員，憑藉甜美外型及多才多藝，在IG上累積19萬粉絲追蹤。不過，她日前發文透露，自己買車子一年，卻突然發現車底被裝了定位器。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 9
黃國昌遭國防部、AIT接續打臉 周軒酸：美方大概很不爽
即時中心／張英傑報導民眾黨主席黃國昌昨（14）日召開訪美返台記者會，聲稱行政院版1.25兆元國防特別預算中，首波軍購僅3000億，此番言論遭我國國防部、美國在台協會（AIT）雙重「打臉」。對此，政治工作者周軒也在社群平台發文，大酸美國大概真的對黃國昌很不爽。民視 ・ 41 分鐘前 ・ 44
遭外資下修評等！利空衝擊「晶圓二哥」跌下紅線 三大法人急出場重砍3萬張
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（14）日加權指數開高大漲，終場收在30,941.78點，上漲234.56點、漲幅0.76%。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日買...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 6
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 1 天前 ・ 148
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
蔡易餘出線！王育敏喊「成功不必在我」 國民黨擬推奇兵選嘉義縣長
民進黨14日公布2026年嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘勝出，預計下周中常會正式提名。國民黨方面則傳出將採取「在野大聯盟」策略推出奇兵，2022年曾角逐縣長失利的立委王育敏表態「成功不必在我」，願意讓賢支持最有勝選機會的人選。國民黨組發會主委李哲華透露，目前已接觸好幾位在野人士，將加快腳步進行協調。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 112
洛鞍颱風將生成！最新路徑大迴轉 下週轉濕冷「連凍5天」
今年（2026）首颱「洛鞍」最快今（15）日生成，路徑將轉北再轉偏東「迴轉」，對台灣無直接影響。今日至週六（17日）全台晴朗回溫，不過日夜溫差仍大。下週一（19日）下一波東北季風南下，預測下週三至五強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，北部至東部低溫約12至14度，中南部約13至15度，海拔3000公尺高山區將有降雪機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
今高溫飆28度！下週二探8度「連凍4天」挑戰寒流 專家示警：濕冷凍整天
受到輻射冷卻影響，早晚偏冷，氣象署今（15）晨持續發布低溫特報，提醒清晨至上午桃園至苗栗、嘉義、臺南、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。不過各地日夜溫差大，預測白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫可達27至28度，由於水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅臺東地區及恆春半島有零星短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3