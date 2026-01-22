快訊／台南後壁清晨惡火！消防搜索驚見「百具焦屍」 小豬被活活燒死

記者林昱孜／台南報導

台南後壁清晨惡火！消防搜索驚見「百具焦屍」，小豬被活活燒死。（圖／翻攝畫面）

台南市後壁區頂寮一處豬舍今（22）日清晨驚傳火警！台南市消防局獲報後迅速出動人車趕抵，火勢雖然在短短16分鐘內就完全撲滅，且無人員傷亡，但豬舍內飼養的約百隻小豬不幸葬身火窟，停放在旁的一部汽車也遭大火波及，確切起火原因仍待進一步調查。

這起火警發生在清晨6時10分許，後壁區一處自用豬舍突竄火舌，消防局接獲報案後，派遣共10車、23人前往搶救。據了解，起火點位於豬舍內部，燃燒面積約26平方公尺，現場堆放的雜物助長火勢，火滅後清查火場後發現，約有100隻小豬被活活燒死。

此外，火勢也波及到緊鄰豬舍停放的一輛汽車。據了解，事發當時豬舍主人並不在場，詳細財物損失仍有待業主到場確認。針對起火原因，消防局火調科將介入鑑識釐清，轄區消防隊也將加強該區域的防火宣導，避免類似憾事再次發生。



