快訊／台南拋光廠火警！「大量黑煙」竄天如巨獸 網：哪裡燒成這樣？

記者林昱孜／台南報導

火吞工廠！台南市安南區安和路二段一間工廠今（14日）下午14時許，突然竄出火舌，由於工廠內部疑似堆放易燃物品，火勢一發不可收拾，猛烈的黑色濃煙不斷竄出，不僅直衝雲霄，甚至連幾公里遠的民眾抬頭都能看到明顯的煙柱，紛紛在網路上詢問：「哪裡失火了？」。

台南市消防局於下午2時35分接獲報案，立即出動13車、27人前往灌救，發現現場火勢猛烈，立即請求加派人車支援。據了解，現場無人員受困，目前大批警消正與惡火搏鬥，試圖控制火勢蔓延，該工廠疑似從事金屬拋光、五金加工作業，起火原因與財物損失，將有待進一步釐清。

台南拋光廠火警！「大量黑煙」竄天如巨獸，網：哪裡燒成這樣？（圖／翻攝畫面）

