快訊／台南拖板車輾人…女子右大腿「卡死巨輪下」失血畫面曝！

記者簡榮良／台南報導

越掙脫卡越緊！台南市歸仁區今（20）日下午13時許發生一起車禍，一輛拖板車輾過一名40歲女騎士，人車卡在巨輪下動彈不得，不斷失血伴隨淒厲哀嚎聲，消防獲報出動7車16人前往搶救，用千斤頂費了一番功夫才成功將女子血跡斑斑的右大腿拖出，緊急送醫搶命中。

40歲女騎士，人車卡在輪下動彈不得，不斷失血伴隨哀嚎聲。（圖／民眾提供）

消防局指出，20日下午13時47分，119勤務中心接獲通報，歸仁區中山路一段46號前發生車禍事故，初步回報有1人遭壓在輪胎下，情況危急，立即出動7車、16人前往救援。

消防13時54分到達現場，回報患者意識清楚，但右大腿整個在大貨車的輪下，難以脫身，機車也橫躺嵌入，現場評估需要更多人力，因此加派保西分隊、特搜及復興分隊投入救援，使用千斤頂將車體撐高，才將人拖出送往成大醫院搶命。車禍詳細事發原因有待調查釐清。

消防出動千斤頂才成功將女子血跡斑斑的右大腿從巨輪下拖出，送醫搶命中。（圖／民眾提供）

