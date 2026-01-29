快訊／台南新光三越「整棟一片黑」！台電回應了

記者簡榮良／台南報導

突然熄燈不是要慶生！今（29）日中午11時許，台南新光三越中山店和西門店驚傳整棟停電，陷入一片黑，民眾用手機拍下畫面，伸手不見五指，甚至有人錢領一半不吐鈔，怨聲載道。對此，台電表示，因設備故障，導致4566戶停電，目前已全數復電，故障原因待查中。

台電表示，因設備故障，導致4566戶停電，目前已全數復電，故障原因待查中。（圖／資料照）

台電說明，中午11時53分台南市南區因設備故障，導致金華路二段、三官路、健康路二段、惠南街等一帶共4566戶停電，該起事故亦引起饋線壓降，造成非故障區間的新光三越中山店、新光三越西門店供電異常。台電獲報後立即派員至現場搶修，先行於五分鐘內，11時58分復電3401戶，逾七成，並於13時0分全數恢復供電。

