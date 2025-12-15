快訊／台南新營驚傳氣爆 2人急送醫

台南市新營區發生一起氣爆意外。（圖／翻攝自記者爆料網）





今（15）日晚間8點多，台南市新營區發生一起氣爆意外，一間位在文化街的民宅突然發生氣爆，現場隨即陷入火海。消防局接獲通報後，立刻派遣大批人車趕赴現場搶救，已知造成2人受傷，已被緊急送醫。

這起氣爆意外發生在今晚8點左右，地點位於台南市新營區文化街一處民宅，當時這間房屋突然發生劇烈爆炸，隨後便陷入火光之中。

台南市消防局接獲通報後，立即動員大批消防車輛和救護人員趕往現場進行搶救。由於爆炸威力不小，現場一片狼藉，附近居民也被嚇得不清。消防人員的緊急灌救後，火勢已獲得控制。不幸的是，意外共造成2人受傷，意識都算清楚，被救護車緊急送往醫院進行救治。

消防人員初步研判起火原因，懷疑是民眾煮食不慎所引起。但確切的爆炸原因與細節，仍須等待消防局火調科進一步勘驗，才能釐清。

