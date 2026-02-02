快訊／台南民宅驚傳槍響！中年男「左胸中彈」他明顯死亡…原因待查

記者陳弘逸／台南報導

台南市永康區昨天（1日）下午，驚傳死亡槍擊案。（示意圖／PIXABAY）

台南市永康區昨天（1日）下午，驚傳死亡槍擊案，有男子被人發現中彈倒臥家中，救護人員到場時，人已明顯死亡未送醫；轄區警方到場處理，查出死者為57歲蔡姓男子，後續將報請檢方相驗釐清死因，並追查槍枝來源。

警消於昨天（1日）下午2時37分許獲報，有男子槍傷須送醫，救護人員出動1車2人，到場時左胸一處槍痕，人已明顯死亡，未送醫，交由轄區大灣派出所員警處理。

初步了解，死者為57歲蔡姓男子，後續將報請檢方相驗釐清死因，並追查槍枝來源。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

