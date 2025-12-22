快訊／台南永康嚴重車禍！60歲婦與水泥車碰撞噴飛、意識不清 送醫搶救

記者陳佳鈴／台南報導

台南市永康區復興路今（22）日中午 12 時許發生一起驚悚車禍。一名 60 歲楊姓婦人騎乘機車行經該路段時，意外與一輛大型水泥預拌車發生擦撞。強大的撞擊力導致楊婦當場噴飛倒地，現場目擊者驚恐表示婦人傷勢嚴重、一度不斷吐血。警消趕抵現場時，楊婦意識已陷入模糊，目前已緊急送往成大醫院全力搶救，詳細肇事原因仍有待警方進一步鑑定。

事故發生在正午時分，地點位於車流密集的永康復興路。台南市消防局獲報後立即出動救護人員到場，發現倒臥在地的楊婦頭部及臉部均有嚴重的撕裂傷，左上肢因劇烈撞擊呈現劇痛。救護員初步評估，楊婦雖對聲音仍有微弱反應，但意識極不清晰，情況一度危急，隨即由救護車鳴笛送往成大醫院進行手術。

台南市消防局獲報後立即出動救護人員到場，發現倒臥在地的楊婦頭部及臉部均有嚴重的撕裂傷，意識模糊搶救中。（圖／翻攝畫面）

涉事的長安水泥預拌車駕駛在現場心有餘悸地表示，當時他正行駛於外線車道直行，並未察覺側邊有車輛靠近。直到聽見後方傳來巨大碰撞聲響，轉頭一看才驚覺婦人已倒在血泊中。

永康分局警方已於第一時間派員針對案發路段進行交通管制與現場採證，車禍原因仍釐清中。

