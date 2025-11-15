快訊／台南燒一整排…5戶淪「鐵棺屋」驚悚畫面曝！

記者簡榮良／台南報導

連棟透天厝難逃！今（15）日下午13時許，台南市歸仁區民權一街某透天厝頂樓竄出火舌，鐵皮屋加蓋，讓悶燒程度嚴重，甚至延燒兩旁住戶，總計5戶陷入火海，消防仍在灌救中，詳細起火原因有待釐清。

鐵皮屋加蓋，讓悶燒程度嚴重，甚至延燒兩旁住戶，總計5戶陷入火海。（圖／翻攝畫面）

火警發生在今日下午13時29分許，一棟透天頂樓加蓋突然竄出火舌，在鐵皮屋內不斷加溫翻攪，又加上左右一整排都是鐵皮屋加蓋，火勢朝兩旁延燒，警消獲報12車警消23人到場射水灌救。

初步了解，起火點位於三樓處、共延燒5間，所幸無人受困、傷亡。目前消防仍在現場搶救中，詳細起火原因仍有待調查釐清。

廣告 廣告

初步了解，起火點位於三樓處、共延燒5間，所幸無人受困、傷亡。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

看不見別怕…高雄4處「蟋蟀聲引路」3叫聲暗號曝！

高雄開2槍…7條通緝犯現形「超絲滑跳車撞警」第一視角警匪片曝！

獨家／約回收場…81歲母沒來！竟遭水泥車輾死「血模糊10Ｍ外」家屬崩潰

拜嘸神…九龍太子宮600萬《卯兔星君》金身落難驚動黃偉哲！竊賊長相曝

