快訊／台南發生有感地震！最大震度曝光
31日深夜23時55分發生地震！中央氣象署資料指出，震央位於台南市七股區，位於北緯 23.13度，東經 120.11度，芮氏規模來到3.7，震源深度9.3公里，屬於極淺層地震。
更多東森新聞報導
「零下10度線」壓境 會有霸王級寒流？氣象專家說話了
2月局勢不平靜！唐綺陽示警「山雨欲來」：活下來最重要
酷澎育兒常購品引領銷售成長 彈性到貨與24小時客服讓家長好放心
其他人也在看
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1則留言
冷空氣今晚發威！ 氣象專家：濕冷讓人體感更冷
冷空氣今晚發威！氣象專家林得恩指出，新一波強冷空氣預估今（31）日晚間報到，各地愈晚愈冷，最冷時間會落在2/1至2/3清晨，「這波冷空氣強度會較上一波強，強度有機會達到大陸冷氣團等級」。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1則留言
雨神降臨！「這時段」華南雲雨東移全台有雨 最低恐探10度
根據氣象粉專「天氣風險」預測，本週六（31日）起受鋒面通過與東北季風增強影響，全台將進入「有感降溫」模式。此外，在週日至下週一清晨，受到華南雲雨帶東移影響，不只中北部、東半部持續陰雨，連南部地區也會有局部陣雨，體感將相當溼冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
越晚越凍！北東「冷雨彈連炸4天」 更強冷空氣下週六報到
目前這波鋒面1月31日晚間逐漸通過，且大陸冷高壓南下，2月3日清晨前最低溫下探14度，台中以北、宜蘭局部雨勢較大，不過各地降雨狀況趨緩，下週末有更強的冷空氣到來，部分山區有降雪機會。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
又變天了！冷氣團襲「雨連炸2天」 降雨熱區曝光
今（31）日鋒面通過，中部以北及宜蘭地區降雨區域較廣，有短暫雨，花東地區、恆春半島及南部山區也有局部短暫雨，南部平地亦有零星降雨機會。氣象粉專表示，今晚至下週一有一波接近冷氣團程度的冷空氣報到，整天濕涼感明顯。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1則留言
明起變天！鋒面挾冷空氣報到轉濕冷 未來一週天氣一圖看
[Newtalk新聞] 明(31)天起將會有鋒面和冷空氣通過，週末降雨明顯，明晚到2月2日高山有機會追雪。氣象署指出，這波冷空氣將影響到2月3日清晨，局部低溫下探13度，2月3日白天後降雨區減小、氣溫回升。不過2月7日過後還有一波冷空氣南下，下波強度有機會更強，不過預報模式分歧太大，強度還要再觀察。 氣象署指出，明天起鋒面通過，後續東北季風或大陸冷氣團接力，2月1日還有華南雲系東移，中部以北、宜蘭、東半部、恆春半島、南部山區容易下雨，南部平地也會飄雨，北部明天高溫降至20度，中部降至23度，南部維持26度，越晚將越冷。 這波冷空氣將從明天影響至2月3日清晨，2月3日白天東北季風或冷氣團減弱，氣溫回升，降雨區也跟著減小，東半側、基隆北海岸、恆春半島、大台北山區有降雨機會，其他地區為多雲到晴中部以北、宜蘭低溫約13到14度，北部、宜蘭高溫也僅16到18度。 預計下週天氣最好的時間點落在2月4日至6日。這段時間各地多雲到晴，台東、恆春半島有零星降雨；2月7日過後還有一波冷空氣南下，下波強度有機會更強，不過預報模式分歧太大，強度還要再觀察。 另外，氣象署表示，未來幾天也有追雪機會，明天晚上到2新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2則留言
越晚越濕冷！氣溫下探11度 「這時間」才好轉升溫
各地氣溫預估如下：北部19降至12度、中部14至23度、南部15至25度、東部13至25度。氣象模式顯示，明日至下週二（1日至3日）仍受冷空氣影響，北台灣偏冷，其他地區則為早晚冷。預估平地最低氣溫可達11度，台北測站最低也將接近15度。下週日與週一，北部、東半部及中部局部地區...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 1則留言
北東今晚起急凍！「連續4天濕冷」 下周末接力冷空氣南下
（記者張芸瑄／綜合報導）今天（31日）鋒面通過，全台受東北季風或大陸冷氣團影響，入夜後氣溫將明顯下滑，這波冷空 […]引新聞 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
週末降雨轉冷 氣象專家：下週二好轉週三升溫
氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(31)日冷空氣南下，強度與上波東北季風類似，各地氣溫漸降，北臺愈晚愈濕冷、本島平地最低氣溫約降至12度，臺北測站接近15度；北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。各地區氣溫：北部19降至12度、中部14至23度、南部15至25度、東部13至25度。吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日至下週二(1至3日)冷空氣影響，北臺偏冷，其他地區早晚冷，本島平地最低氣溫約能降至11度，臺北測站則可降至15度左右； 明日、下週一北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，3000公尺以上高山有飄雪機率。下週二先西後東、降雨停歇，天氣好轉。吳德榮說，下週三至週五(4至6日)冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。下週四(5日)的清晨、臺北測站也因此有短暫觸及「大陸冷氣團定義」(≦14度)的機率。這波冷空氣雖不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。吳德榮表示，下週五(6日)晚起鋒面抵達，7至9日另一波「很強」的冷空氣南下。不過，歐洲(ECMWF)與美國(GF台灣好新聞 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
週末變天！冷空氣襲「北台轉濕冷」 跌破10度時間曝
今(30)日天氣多雲時晴，白天北部舒適、中南部微熱。氣象專家吳德榮指出，明(31)日冷空氣南下，北台愈晚愈濕冷，下週三至週五新竹以南因輻射冷卻，部分縣市有出現10度以下機率，下週五晚起另一波「很強」的冷空氣南下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
明台中以北降雨 濕冷低溫14℃至2/3清晨 下周末更強冷空氣報到
中央氣象署最新天氣預報指出，明天（2月1日）受華南雲系東移與大陸冷氣團影響，基隆北海岸、宜蘭、台中以北將有較持續且廣泛降雨。中央氣象署並提醒，今天起至2月3日清晨北部、宜蘭濕冷天氣，約攝氏14度至17度；2月7日有更強冷空氣報到。Yahoo即時新聞 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
明變天愈晚愈濕冷！「挑戰冷氣團」最冷時段曝 專家：下週還有一波很強
今（30）日臺灣附近吹偏東風，各地溫暖舒適，不過受到華南中層雲系移入，各地雲量偏多，除迎風面東半部及恆春半島短暫雨之外，西半部山區亦有零星雨；預測白天高溫在北部及東半部為21至23度，中南部則為26至27度，舒適溫暖，早晚體感稍涼。專家透露，下一波冷空氣預計會是在週六晚間（1/31）抵達北臺灣附近，強度有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
把握好天氣！今各地溫暖舒適 高屏空品亮橘燈
即時中心／林耿郁報導今（30）天台灣附近吹偏東風，各地溫暖舒適，不過受華南中層雲系移入影響，各地雲量偏多，除迎風面東半部及恆春半島短暫雨之外，西半部山區亦有零星降雨，其餘地區則相對偏乾。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美預測台北平地0度？專家打臉：機率非常低
美預測台北平地0度？專家打臉：機率非常低EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷空氣南下轉濕冷！挑戰大陸冷氣團等級 急凍剩13度
今（31）天鋒面通過，各地易有雨，且晚上有新一波強冷空氣報到！越晚越冷，預估低溫下探13度，強度較上一波強，有機會達到大陸冷氣團等級，並且整體感受較為濕冷；若溫度與水氣條件配合，今晚起中部以北及宜蘭、台視新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
「零下10度線」壓境 會有霸王級寒流？氣象專家說話了
「零下10度線」壓境 會有霸王級寒流？氣象專家說話了EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
一分鐘報天氣 / 週六 (01/31) 週末鋒面通過，降雨增多，季風增強，溫度下降
明天天氣如何？ 週六(31日)隨著華南短波層槽東移，台灣東北方海面有低壓波動建立帶動鋒面東移南壓，預估地面鋒面清晨前就會開始進入北部地區，後續逐漸往南掠過全台上空，晚間會南壓到巴士海峽、台灣東南方海面，短波槽線也將在週六(31日)晚間到週日(01日)清晨之間通過台灣以北繼續向東移動。受到鋒面通過影響，各地於週六(31日)都將有降雨的機會，北部地區(苗栗以北到大台北)可能從清晨到上午就會逐漸有降雨開始出現，東北部(宜蘭)以及東部(花蓮)則是上午到中午會逐漸轉為有雨的天氣，中部地區以及台東地區中午過後到下午也會陸續開始下起雨來，南部地區受影響較晚，可能要等到傍晚或入夜之後才會有局部短暫陣雨機會。地面鋒面通過後，東北季風增強並且帶來涼冷空氣，配合降雨發生造成溫度下降，北部地區因為最早開始下雨，因此週六(31日)白天高溫預報只有17-19度，宜蘭到花蓮、台東一帶降雨之前溫度仍有上升的機會，高溫預報還是有22-24度，中部地區上半天溫度也還是有上升的空間，高溫預報同樣在22-24度左右，南部地區溫度上升空間較大，高溫預報有24-26度或以上。週六(31日)夜晚到週日(01日)清晨各地溫度就會比較偏涼，中北部、東北部都市地區低溫13-15度，空曠地區低溫可能降到11-13度左右，不排除有接近或達到大陸冷氣團門檻標準的機會。南部及花東都市地區低溫15-17度，空曠地區可能降到13-15度左右。因為降雨的關係，預期相對濕度會比較高，氣溫有接近露點溫度的機會，人體的感受也會比較濕涼。 週日(01日)雖然地面鋒面逐漸東移，中層短波槽線也向東移動，但是底層東北季風甚強，同時華南上空持續有雲雨帶東移的預測，水氣較多，中北部、東半部維持陰天有短暫陣雨天氣，南部也會有局部短暫陣雨機會，不過降雨相對比中北部要來得少。同時週日(01日)也將是冷平流較為明顯的一天，配合降雨帶來的較高濕度，北部、東北部白天高溫預估只剩下14-17度，中部及花蓮地區高溫也降到18-20度，南部及台東地區高溫22-25度，南北之間溫度的差異會比較明顯。週日(01日)夜晚到下週一(02日)清晨在中北部、東北部都市地區低溫仍維持在13-14度左右，空曠地區低溫可能來到10-12度，仍有機會接近或達到大陸冷氣團門檻標準，南部及花東都市地區低溫15-17度，空曠地區低溫13-15度，感受上仍會是比較溼冷的情況。 下週一(02日)台灣附近底層仍是較強東北季風，強度上會比週日(01日)稍微減弱一點，中層則是在白天期間持續有水氣通過，要等到週日(01日)晚間才有較乾的空氣逐漸移入，因此下週一(02日)白天各地雲量仍多，中北部、東半部仍有局部短暫陣雨機會，南部則是以多雲到陰天氣為主，山區偶有局部短暫陣雨。溫度略微回升但是幅度有限，北部、東北部白天高溫15-18度，中部及花東地區高溫20-23度，南部高溫23-26度，下週一(02日)夜晚到週二(03日)清晨由於雲層逐漸散開，要留意輻射冷卻低溫發生的機會，中北部、東北部都市地區低溫13-15度，空曠地區仍有機會降到10-12度之間，南部及花東都市地區低溫15-17度，空曠地區低溫13-15度。 週末到下週一的這波水氣同時也將配合中層較低溫度區域的通過，尤其是在週日(01日)晚間到下週一(02日)白天這段期間，700百帕層(3000公尺)高度的0度等溫線將來到北台灣上空，配合華南雲雨帶水氣通過，不排除中北部的高山地區有機會出現局部冰霰或降雪的情況，值得注意。 下週二到週五(03-06日)受到地面高壓東移變性，台灣附近風向會轉為偏東風為主，將是冷空氣較弱的一段時間，白天溫度回升較明顯，但是夜晚清晨仍可能出現較低的溫度，尤其是西半部空曠地區要留意局部輻射冷卻低溫發生的機會。天氣上則是以迎風面東半部降雨機會較高，西半部天氣較穩定。再下一波冷空氣影響時間可能要等到下週末(07-08日)，強度仍有待觀察。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo新聞（報氣象） ・ 1 天前 ・ 發表留言
塑膠袋算垃圾還回收？環保局曝「3關鍵」分辨 丟錯恐噴6000元
日常生活中經常會使用到塑膠袋，但你知道使用完之後要怎麼丟嗎？台中市環保局曾提醒，並不是所有的塑膠袋都分到同一類，若是透光、單一材質且乾淨的塑膠袋，可以丟到資源回收，反之則應該當作一般垃圾。若未遵守規定亂丟，最高可處6000元罰鍰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17則留言
今回溫舒適明冷空氣南下轉冷降雨! 中部以北下探13度濕冷到下週一
[Newtalk新聞] 今（30）天台灣附近吹偏東風，各地天氣舒適。中央氣象署指出，受到華南中層雲系移入影響，各地雲量偏多，除迎風面東半部及恆春半島短暫雨之外，西半部亦有零星降雨。預測白天高溫在北部及東半部為21至23度，中南部則為26至27度，舒適溫暖，而早晚低溫在中部以北及宜、花普遍為14至16度，南部及台東約18度左右，早晚體感稍涼。 離島天氣方面，澎湖多雲，18至21度，金門陰天，14至19度，馬祖陰短暫雨，12至15度。氣象署也對12縣市發布陸上強風特報，並指由於風力偏強，台南以北至苗栗、桃園、基隆北海岸、台東、恆春半島局部沿海地區及澎湖、馬祖、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，在海邊活動請多加留意。 空氣品質方面，環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。 未來天氣方面，週六白天花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北、宜蘭地區下半天也轉為有局部降雨的天氣，其他地區為多雲；週六晚起至禮拜日降雨機率高新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言