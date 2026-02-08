快訊／台南空調公司火警！屋主崩潰：2人困3、4樓 他「半身燙皮」送醫

記者林昱孜／台南報導

台南市南區興隆路一處5層樓透天厝，今（8）日上午10時許驚傳火警，現場竄出大量濃煙，並傳出有人受困。消防局獲報後立即人車前往灌救，順利將受困2人救出，其中1人意識清楚無明顯外傷，但另一人全身約有50%燒燙傷，傷勢較重，雙雙緊急送往成大醫院救治。

台南市消防局上午10時02分接獲報案，指南區興隆路發生住宅火警，立即派遣16車、40人前往灌救，現場為5層樓透天厝，有火煙竄出，屋主焦急表示3樓及4樓後側房間有人受困。

台南空調公司火警！屋主崩潰指出有2人困3、4樓，70歲男「半身燙皮」緊急送醫。（圖／翻攝畫面）

搜救人員先後在3樓及4樓救出2名受困者，經檢傷後，兩名傷者皆送往成大醫院，蔡女（年約70歲）一人傷勢較輕、無明顯外傷，蔡男（年約70歲）則有約50%的燒燙傷。據了解，起火點位於3樓後側房間，燃燒面積約20平方公尺，詳細起火原因及財物損失仍待火調科進一步釐清。

