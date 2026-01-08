快訊／台南跟進實施營養午餐免費？黃偉哲：有壓力

台南市長黃偉哲。（圖／台南市府提供）





台北市長蔣萬安於6日宣布國中小學營養午餐全面免費後，基隆、台中及高雄相繼跟進，預計自115學年度（今年9月）起實施。

台南市長黃偉哲今日（8日）對此做出正面回應，強調市府正審慎評估財政狀況，並直言若全面推行，地方財政將承受極大壓力。市府將在完成精算並確認市政優先順序後，預計於今年8月新學年開始前，做出最終政策決定。

台南14萬學生經費約需14億 黃偉哲籲重視財政排擠效應

黃偉哲指出，營養午餐是否免費涉及整體財政結構與資源分配，並非單一福利措施的選擇。據了解，台南市中小學生約14萬人，若以每人每年1萬元估算，全年經費約需14億元，實際數字仍待進一步精算。

黃偉哲坦言，對於財政資源有限的南部縣市而言，這是一項沉重負擔，且台南財政自給率偏低，若缺乏中央相對補助，必須審慎思考是否會對其他市政項目產生排擠效應。

質疑財劃法不公 統籌分配稅款差距拉大城鄉落差

黃偉哲直言，新版財政收支劃分制度對南部縣市明顯不公平。他以統籌分配稅款為例，台北市增加逾463億元，台南市僅增加約186億元。

在統籌分配款差距巨大的情況下，台南仍須推動捷運建設、鐵路地下化等重大基礎工程，財政壓力遠高於北部都會區。他質疑，財政條件優渥的縣市取得大量資源後推出未排富的福利政策，反而加重其他縣市施政困境，對南部並不合理。

呼籲中央重新檢討制度 追求學生照顧與永續財政平衡

黃偉哲呼籲中央重新檢討財政收支劃分制度，針對財政困難、發展相對落後的南部縣市給予實質且公平的支持，而非持續以齊頭式政策拉大區域差距。

他強調，市府將在115學年度開始前完成評估，並做出負責任的政策決定，致力在照顧學生福祉與維持永續財政之間尋求最合適的平衡。

