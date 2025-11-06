快訊／台南雙屍！高鐵橋下轎車停太久走近看嚇瘋 20歲男女斷魂身份曝光

記者林昱孜／台南報導

台南雙屍！台南市柳營區義士路一段一輛自小客車停放已久，民眾好奇上前查看，驚見車內2人疑陳屍車內，嚇瘋緊急報案；警消獲報上門破窗救人，發現一男一女已經明顯死亡，新營分局初步排除外力介入，已經通知家屬處理相關後續事宜，並報請檢方相驗釐清死因。

台南市消防局接獲110轉報，指出柳營區高鐵橋下，車內有2名患者，到場破窗後確認一男一女已經明顯死亡；據了解，車內男女皆20餘歲，兩人為情侶關係，經確認身份後，已經通知家屬認屍，雙方家人對2人死因無異議，後續報請檢方相驗。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

