快訊／台南驚傳隨機揮刀砍人！1人遭刺傷大量出血

男子不明原因在行人穿越道上向另1男揮刀砍人。（圖／翻攝自記者爆料網）





今（3日）晚間8時許，台南市南區金華路二段驚傳一起持刀傷人事件，一名29歲陳姓男子因不明原因在金華派出所前的馬路上持刀揮砍，整起事件包括陳姓嫌犯在內，共造成2男1女受傷，3人皆意識清醒，目前已分別送往成大醫院與郭綜合醫院治療中。

派出所旁濺血 男揮刀傷人

據了解，29歲陳男過斑馬線時突然掏出利器朝2名互不認識的男女路人揮砍，其中一名傷者42歲李男當下原想衝進派出所求救，但不慎絆倒跌坐在地，只好用腳猛踹抵抗陳男。

警壓制逮捕 犯案動機待釐清

員警見狀立即上前將兩人隔開，並將陳男壓制在地，傷者李男後續則是忍痛爬進派出所內。傷勢部份，李男腹部有穿刺傷導致大量出血，另名32歲葉女則是背部穿刺傷，而陳男自己右手大拇指也有1.5公分刀傷，3人皆意識清醒，救護人員也緊急出動3輛救護車將人送醫。至於陳男的犯案動機以及事發詳細事因，仍有待進一步調查釐清。

事發地點就在派出所前方。（圖／東森新聞）

