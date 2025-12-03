快訊／台南「百年炭雕行」倉庫竄火煙！火勢延燒隔壁店家 2轎車全燒毀

記者林意筑／台南報導

南區某炭雕倉庫驚傳火警，消防獲報前往救援。（圖／翻攝畫面）

台南市南區某炭雕倉庫驚傳火警！今日下午3時許，台南在地某百年木炭行的炭雕倉庫竄出火煙，消防局獲報立即派遣26車51人及無人機、消防機器前往救援，趕抵時發現陣陣濃煙竄天際，且火勢已延燒至相鄰的花圈行店家，經消防員緊急灌救成功撲滅火勢，至於起火原因與財損還有待釐清。

百年炭雕行倉庫竄出陣陣濃煙。（圖／翻攝畫面）

據悉，該倉庫平時都存放大量木炭，業者也會在此進行炭雕作業，完成成品後再轉移至店面販售。未料日下午3時許，倉庫內因不明原因竄出火煙，緊急通報119人員到場救援，發現火勢已延燒至相鄰的花圈行店家，經消防人員緊急射水灌救，成功將火勢撲滅。

消防局初步調查，木炭行燃燒約18平方公尺、花圈行燃燒約10平方公尺，合計約28平方公尺，以及還有2部車輛也被燒毀。對此炭雕業者也說明，火警並未造成人員受傷，至於炭雕成品都即時移出，倉庫火警不會影響店面營業。起火原因與財損還有待釐清。

