快訊／台南180人墾丁員旅⋯吃「招牌河豚皮」9人疑中毒！海鮮餐廳回應了

記者朱俊傑、林昱孜／屏東報導

屏東縣衛生局前往海鮮餐廳稽查。（圖／屏東縣衛生局提供）

台南某公司180人南下員工旅遊，一行人於15日中午，在恆春鎮某海鮮餐廳用餐，合菜中包括「招牌河豚皮」，後續9人陸續出現嘔吐、腹瀉，疑似食物中毒情形，前往恆春基督教醫院急診。屏東縣衛生局獲報後於今（16）日登門稽查，業者否認與該團疑似食物中毒有關，店內提供的是無毒河豚，衛生局只是「來看看」尚未確定。

衛生局指出，15晚間9時30分許接獲通報，表示恆春基督教醫院共9人疑似食物中毒案。據了解，此案為台南某公司員工旅遊共180人，於中午至恆春某餐廳享用午餐，合菜內容包括花鯧米粉湯、招牌河豚皮、薑醋白蝦、椒鹽紅糟鰻等，食用後有9人於下午陸續出現嘔吐、腹瀉情形，有團員懷疑是「涼拌河豚皮」出了問題。

海鮮餐廳業者表示，食材使用「無毒河豚」，否認食物中毒與自己有關，衛生局仍調查中。（圖／記者朱俊傑攝影）

衛生局表示，9名身體不適個案，出發前無感冒及腸胃道症狀，目前9人皆離院返回飯店休息，並於16日派員前往海鮮餐廳稽查。業者表示，用於料理食材爲「無毒河豚」，爆發疑似食物中毒事件，目前仍狀況不明，衛生局只是「來看看」。

業者說，每天店內許多人出入，不確定爆出食物中毒個案是否曾來用餐，若有，要請個案來告知，否則自己也不知道情況，並強調「不一定是我們這邊」，旅遊團每天吃吃喝喝這麼多地方，目前衛生局也只是來看狀況，自己也不知道發生什麼事。





