快訊／台大爆「肺結核」接觸者逾900人！教育部發聲了 要求加強防疫

記者柯美儀／台北報導

台灣大學近期爆發肺結核接觸事件。（圖／資料照）

台灣大學爆出「肺結核接觸」事件，不少學生收到校內保健中心寄出的「肺結核接觸者健康檢查」通知，要求進行X光檢查與抽血。衛福部長石崇良今（4）日表示，這起事件屬於單一個案，並非群聚感染，但因回溯可傳染期間較長，匡列的密切接觸者達900人。教育部則強調，台大須依規定啟動通報與防疫機制，並全力配合衛生單位執行接觸者調查與後續防治措施。

台大寄發接觸者通知 學生被要求完成X光與抽血檢查

不少台大學生收到校內保健中心的郵件，內容指出校方是接獲北市聯合醫院結核病防治組通報，確認學生「符合肺結核接觸者標準」，為了健康務必依法接受衛教、X光和抽血檢查。

台大配合衛生單位辦理防疫措施

針對「肺結核接觸」事件，台大回應，會配合衛生主管機關之規定進行肺結核相關防疫措施（包含X光檢查，IGRA抽血，衛教講座等）。因防疫措施涉及個資故不便說明細節。

教育部已要求台須依規定啟動通報與防疫機制。（圖／資料照）

教育部要求台大須依規定通報、啟動校內防疫機制

教育部則表示，已掌握相關情形，並督請學校全力配合衛生主管機關進行肺結核防治措施、落實通報及追蹤，並維護個案之隱私及就學、工作權；另應加強對校內教職員工生衛生教育宣導，避免造成恐慌，建立正確防治觀念，落實個人自主健康管理及結核病個案追蹤管理機制，以保障校內師生之健康與安全。

教育部強調，校方發現學生或教職員工罹患肺結核，應依「傳染病防治法」等規定通報衛生及教育機關，並配合衛生機關執行確診個案之接觸者調查與檢查等相關事務，以及啟動校內傳染病防疫應變機制。

