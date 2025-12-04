快訊／台大肺結核「匡列900多人」！北市衛生局曝最新進度

記者蔣季容／台北報導

台灣大學傳出疑似肺結核接觸傳染事件，初步匡列900多名接觸者。（圖／資料照）

台灣大學傳出疑似肺結核接觸傳染事件，初步匡列900多名接觸者。台北市衛生局今（4）日回應，衛生單位接獲醫療院所通報後，已立即依據結核病防治工作手冊啟動疫情調查，接觸者匡列對象包含與確診個案共同居住者、於可傳染期間1天內接觸8小時以上或累計達40小時以上者。北市衛生局已與學校密切聯繫，掌握接觸者範圍及名單，並持續進行匡列中，通知接觸者配合參加衛教說明及相關檢查，以降低日後發病的風險。

廣告 廣告

衛生局指出，為方便接觸者瞭解健康風險並完成健康檢查，衛生局與學校已安排並通知接觸者參加衛生教育及胸部X光等相關檢查。呼籲接觸者接獲通知後，務必依時程完成檢查。如因故無法配合檢查時程，可洽學校保健中心或衛生單位開立轉介單，再持轉介單自行至醫療院所接受檢查。

衛生局進一步表示，一般人受到結核菌感染後一生中約有10%的機會發病，接觸後2年內發病的風險最高。如果接觸者胸部X光檢查結果正常，仍要進行「自我健康監測」，若出現異常呼吸道症狀或咳嗽超過2週，應配戴口罩並儘速就醫，就醫時要提醒醫師「我曾經接觸過結核病人」，以協助醫師進行完整的診療評估，及早發現及治療。

衛生局提到，結核病會透過空氣及飛沫傳播，常見的症狀包括咳嗽持續 2週以上、發燒、食慾不振、體重減輕、倦怠、夜間盜汗與胸痛等。衛生局強調，結核病是可以治癒的，透過醫療與公共衛生的積極防治，台北市結核病病例已由民國100年確診1000例，至113年降為438例，降幅達56.2%，114年截至11月北市累計確診371 例。如有結核病或接觸者檢查之相關疑問，可撥打1922或台北市防疫專線 02-2375-3782 或台北市立聯合醫院昆明防治中心 02-23703739分機1726諮詢。

更多三立新聞網報導

獨家／坐電動輪椅被收2人費用！漸凍人「婉拒初魚招待」原因暖爆

台大肺結核「急匡列900多人」！羅一鈞曝原因：請大家體諒

中央氣象署示警15小時「地球磁暴」：恐導航失誤、通訊中斷 3影響快看

「糖尿病」要改名？43％民眾排斥與糖友結婚 國健署說話了

