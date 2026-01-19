快訊／台女馬來西亞潛水 不幸溺斃

馬來西亞邦咯島海域於18日驚傳一起72歲台灣女遊客溺斃事件。（圖／翻攝自臉書@APM Pangkor）





馬來西亞邦咯島海域於18日驚傳一起72歲台灣女遊客溺斃事件。該女子在潛水後長時間未浮出水面，船夫立刻跳下水救援，在將人帶到岸上後，相關人員趕緊在第一時間進行搶救，但還是回天乏術、宣告不治。

72歲台灣女遊客溺斃

根據《星洲網》、《東方ONLINE》報導，此起事件發生於當地時間中午12時30分左右，曼絨警區主任哈斯布拉助理總監指出，當時死者與丈夫，以及2名子女和其他遊客一同進行潛水活動，未料過了一段時間後，現場人員發現女子長時間未浮出水面，驚覺不對勁，趕緊向外求助。當地船夫看見後，也趕緊下水救人，將女子帶回岸上。

緊急搶救仍回天乏術 宣告不治

在發現女子時，女子已面朝下漂浮在海面上，船夫趕緊將她帶回岸邊，並使用自動體外心臟去顫器（AED）進行搶救，但最終仍回天乏術，不幸喪命。

廣告 廣告

哈斯布拉指出，死者遺體隨後被送往斯里曼絨醫院進行相驗，至於詳細的事發經過與死因，仍有待進一步調查釐清。

更多東森新聞報導

印尼飛機失聯！山區尋獲機身殘骸 11人下落不明

黃金下跌！分析師：獲利了結、地緣局勢趨緩是主因

極端氣候衝擊！土耳其水果產量崩跌 櫻桃銳減7成

