快訊／台幣重貶創207天新低！5月狂升11月反彈 新台幣重貶逼近31.5關卡

財經中心／李宜樺報導

新台幣今重貶至31.466元，創207天新低，匯價半年內風向急轉。今年5月台幣強升創高，半年後風向逆轉台幣轉重貶，市場再掀匯率保衛戰。（圖／資料照）

新台幣匯率半年內風向大逆轉！從5月強勢升破31元、7月更一路升至29、28元價位，被譽為「亞洲最猛貨幣」，半年後風向大逆轉, 今（24）日更是直接重貶至31.466元，創下207天新低。匯市短短半年間從熱錢湧入變成資金逃離，讓市場再度掀起「匯率保衛戰」疑慮。

5月台幣曾強升 半年後匯勢反轉重貶

根據《鉅亨網》的資料顯示，今年5月初新台幣兌美元單月升幅超過5%，一度強勢升破31元大關，7月更一路升至29、28元價位創2022年底以來新高，來不及拋匯的出口商業者，成重災區！

11月風向反轉 新台幣重貶創207天新低

半年過後，新台幣卻急轉直下。今日（11月24日）收盤報31.466元，盤中高點31.467元、低點31.395元，單日小貶0.036元或0.12%，寫下自5月2日以來最低價位。



這是否跟外資近期大舉回流美元資產，加上市場預期聯準會延後降息，美元指數強勢回升，帶動包括韓元、日圓在內的亞幣全面走弱有關，有待觀察。

