美股反彈後走跌！台指期夜盤暴跌逾2千點...持續下探

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財經中心／程正邦報導

美股反彈後走跌！台指期夜盤獨自震盪持續下探，暴跌逾千點。（圖／翻攝Yahoo!股市）

台股9日上演報復性反彈，指數終場大漲1201點。然而，隨後開盤的台指期夜盤卻呈現與美股脫鉤的觀望走勢。9日夜盤開盤時，在美股電子盤走揚的帶動下，台指期先以44700點、上漲23點開出，盤中一度衝高至45073點，大漲373點。未料多頭隨後追價意願低迷，截至晚間10點半左右，台指期夜盤暫報44331點，微幅下跌346點，整體呈現平盤附近狹幅震盪的走勢，隨後持續下探，一度跌到43882點，目前暴跌已逾2千點。

川普稱美伊談判將成緩解通膨壓力

美股電子盤在9日夜間表現不俗，美國總統川普公開表示，美國與伊朗的談判已進入最後關鍵階段，預計將在2至3天內正式達成協議。受此地緣政治和平曙光影響，西德州原油（WTI）期貨應聲跌破每桶90美元大關，布蘭特原油也同步下跌超過1%。市場普遍解讀原油價格回落將有助於緩解全球通膨壓力，激勵科技股群起反彈。

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在美股盤前，記憶體大廠美光股價勁揚超過4%，英特爾與超微（AMD）也反彈逾2%，博通、輝達以及台積電ADR均呈現回穩走勢。這讓那斯達克電子盤漲勢擴大，一度上漲超過200點，道瓊電子盤也拉升逾百點。然而，美股的樂觀氣氛並未能有效激發台指期夜盤上半場的追價情緒。在個別期貨商品部分，台積電期貨夜盤在晚間21點時報在2320元平盤附近遊走；電子期微跌0.07%；半導體期下跌0.7%；中型100期貨指數則逆勢上漲0.4%。

美股四大指數開紅盤，盤中後繼無力反彈後走跌。（圖／翻攝Yahoo!股市）

外資現貨大賣900億但回補空單

回顧9日台股現貨市場的籌碼結構，雖然大盤終場收在44704點的高位，但三大法人的操作動向卻透露出嚴謹的防守思維。三大法人當日合計在現貨市場賣超778.5億元，其中外資不畏大漲，單日大舉賣超現貨達917.3億元；投信則站在買方，買超205.6億元；自營商賣超66.9億元。值得注意的是，外資在台指期未平倉期貨部位進行了空單回補，單日淨空單減少3630口，使得整體未平倉淨空單水位降至61871口。

市場專家分析指出，就技術面而言，台股9日拉出一根長紅棒進行報復性反彈，顯示波段的多頭架構並未遭到實質破壞。另外，美國即將在6月10日與11日分別公布5月份消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI），這兩大核心通膨數據將直接指引聯準會未來的利率政策走向。專家評估，除非屆時公布的通膨數據大幅超出市場預期，否則台股直接摜破月線的機率並不高。短線後續成交量若能穩步回升至月均量水準，盤勢將有望進一步向上挑戰短期均線。

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