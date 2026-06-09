快訊／台新新光金召開重訊記者會 李鎮宇火速上線說明「這1事」

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財經中心／王文承報導

台新新光金（2887）台新金控李鎮宇資深副總經理表示，台新新光金旗下兩家投顧公司，也就是台新投顧與元富投顧，已於今日分別召開董事會，決議通過兩家公司合併案。（圖／翻攝自YT＠台灣證券交易所）

台新新光金（2887） 於今（9）日16時，於證交所記者室召開重訊記者會，由台新金控李鎮宇資深副總經理說明董事會重大決議。李鎮宇表示，台新新光金旗下兩家投顧公司，也就是台新投顧與元富投顧，已於今日分別召開董事會，決議通過兩家公司合併案。

台新新光金召開重訊記者會 李鎮宇火速說明1事



李鎮宇指出，合併後將以台新投顧為存續公司，元富投顧為消滅公司，存續公司名稱維持「台新證券投資顧問股份有限公司」。本次合併案將由台新投顧以發行新股方式支付對價，預計以台新投顧普通股0.943441股，換發元富投顧普通股1股，並待取得主管機關核准後，另行訂定合併基準日。

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台新投顧與元富投顧合併後，將加速整合研究資源、人才與後勤系統，提升整體營運效能。未來業務運作將依據國際市場、科技產業、總經、傳產、企業金融及整合行銷等領域進行專業分工，藉此降低重複成本，並擴大研究覆蓋範圍與服務量能，為客戶及金控旗下各子公司提供更專業、即時且多元的投資研究服務，發揮合併綜效。

台新投顧表示，未來將持續秉持「人才培育、研究品質、績效創新與品牌行銷」的經營理念，深化研究深度與廣度，目標成為金控的重要智庫。同時，也將持續強化內部控管、法令遵循與永續經營，為客戶、股東及社會創造更高價值。

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