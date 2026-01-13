快訊／台東恐怖事故！7旬翁「遭重機械碾過」親人抱著他悲喊：放棄治療

記者陳弘逸／台東報導

台東縣鹿野鄉中華路三段巷內一處砂石場，今天（13日）上午傳出死亡事故。（圖／翻攝畫面）

台東縣鹿野鄉中華路三段巷內一處砂石場，今天（13日）上午傳出死亡事故，一名年約72歲老翁騎機車遭重機械碾過，人當場沒了呼吸心跳，家屬得知噩耗到場，抱著傷重的老翁，哀痛表明放棄急救，因此，人未送醫；後續交由警方處理，將釐清事故發生原因，並報請檢方相驗。

年約72歲老翁騎機車遭重機械碾過，人當場沒了呼吸心跳。（圖／翻攝畫面）

事故發生在今天（13日），消防於上午7時30分獲報，台東縣鹿野鄉中華路三段巷內一處砂石場內，有老翁騎機車遭重機械碾過，人當場沒了呼吸心跳，家屬得知噩耗到場，哀痛表明放棄急救，人未送醫，後續交由警方處理，詳細事故原因，仍待釐清。

廣告 廣告

老翁家屬得知噩耗到場，哀痛表明放棄急救，人未送醫，後續交由警方處理。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

對女同事下藥逞慾！變態二寶爸遭重判…急搬失智母、癌末父賣慘求情

北市董座把人妻「戰到床都汗」她嬌喊：下次要拔出來！尪見超綠訊息崩潰

伊朗血腥鎮壓心碎一幕！醫院外「屍橫遍野」家屬翻屍袋認親…初估6000死

信任全失！陸軍職軍盜領同袍16萬存款…他一年只賠1.4萬「背骨」下場曝

