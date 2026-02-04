快訊／台東恐怖車禍！拖板車撞進民宅 駕駛噴飛車外亡

台東拖板車翻覆撞進民宅。（圖／東森新聞）





台東市今（4）日上午發生一起重大死亡車禍，一輛拖板車行經中興路六段時撞入一處民宅，整輛車因不明原因突然向右失控翻覆，沿途摩擦出巨大火花，並衝撞至對向一戶民宅，駕駛當場噴飛車外死亡。

警消人員於上午6時許接獲通報後趕抵現場，發現蘇男已倒臥路面，經確認明顯死亡，未送醫。事故現場可見拖板車翻覆受損嚴重，民宅外牆、停在屋外的車輛也遭撞擊，所幸屋內未傳出其他人員傷亡。

更多東森新聞報導

新／台南驚傳槍響 57歲男「左胸中彈」當場死亡

頂大男遭4車輾斃 友曝最後行蹤…首輛行車紀錄器曝真相

新北11歲女童昨陳屍家中 今一家7口一氧化碳中毒

