快訊／台東清晨連3震！規模最大3.7 深度全低於9公里

台東地區於今日（29日）清晨至上午時段接連發生三起小區域有感地震。這三起地震皆屬於深度10公里以內的極淺層地震，芮氏規模介於3.5至3.7之間，震央分別位於台東市及延平鄉。

清晨4時23分台東市發生3.5地震 台東市震度達3級

今日凌晨4時23分，台東縣台東市首先發生芮氏規模3.5地震，震央位於台東縣政府西方9.1公里處，地震深度僅5.8公里。根據氣象署測報資料，各地最大震度為：台東縣台東市3級、卑南2級，太麻里及鹿野各為1級；屏東縣地區最大震度則為1級。

5時27分延平鄉規模3.7地震 鹿野觀測到3級震度

隨後於清晨5時27分，台東縣延平鄉再度發生芮氏規模3.7地震，震央位於台東縣政府北北西方16.7公里處，地震深度為8.7公里。這起地震觀測到的最大震度為3級，出現在台東縣鹿野。其餘震度分布狀況為台東縣震度3級、花蓮縣震度1級。

上午7時03分台東市再傳餘震 卑南與台東市震度2級

上午7時03分，台東縣台東市三度傳出地牛翻身，芮氏規模3.5，震央位於台東縣政府西方8.9公里處，深度縮減至5.6公里。氣象署指出，這起地震最大震度為2級，出現在台東縣卑南與台東市，屏東縣則觀測到1級震度。

