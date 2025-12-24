快訊／台東6.1地震全台明顯搖晃 氣象署：非餘震、屬獨立事件

（記者張芸瑄／綜合報導）中央氣象署今（24）日傍晚5時47分偵測到台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，震央位於台東縣政府北方約10.1公里處，地震深度11.9公里，全台多地明顯有感。氣象署初步研判，這起地震屬於獨立事件，與近期地震活動無關，提醒民眾未來幾天仍須留意餘震發生的可能。

圖／中央氣象署今（24）日傍晚5時47分偵測到台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震。（翻攝 中央氣象署官網）

氣象署指出，本次地震在台東縣卑南觀測到最大震度達5弱，花蓮縣及屏東縣測得震度4級；高雄市、南投縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、嘉義市及彰化縣震度為3級；台中市、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣市、桃園市、新北市及台北市則感受到2級震度，澎湖縣亦觀測到1級震度。

氣象署地震測報中心科長邱俊達說明，這起地震為菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞帶擠壓所引發，並非先前地震的延續事件。氣象署將於晚間6時30分召開記者會，針對震源機制及後續影響進行詳細說明，呼籲民眾持續關注官方發布的最新資訊與防災提醒。

