快訊／台灣唯一大聯盟投手！鄧愷威婉拒經典賽中華隊徵召

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊預計於下週四（15日）在高雄國訓中心展開集訓，然而今日旅美投手鄧愷威透過經紀公司發表正式聲明，宣布經過與家人及團隊的反覆評估，最終決定婉謝本屆中華隊的徵召邀請。

鄧愷威坦言這是一個艱難的決定，並已在第一時間向總教練曾豪駒說明想法，獲得教練團的理解與尊重。

鄧愷威：大聯盟經歷後更需精進調整

鄧愷威在聲明中回顧，2024年首度站上大聯盟舞台的經歷帶給他許多衝擊與反思，讓他看見自己仍有許多需要調整與學習的地方。

進入2025年後，他在高強度的競爭環境中嘗試不同角色並累積實戰經驗，這使他更加確定現階段最重要的事情是將每個準備環節做到位，並穩定地朝下一個目標前進。基於對整體狀況與未來規劃的審慎考量，他最終決定婉謝參賽。

鄧愷威向球迷致歉：明白這決定會讓大家失望

針對婉謝徵召，鄧愷威表示明白這項決定可能會讓期待他披上中華隊球衣的球迷感到失望，他完全理解這份心情，並強調能代表中華隊出賽對他而言始終是極具意義且值得珍惜的事。

鄧愷威也特別感謝中華職棒蔡其昌會長、曾豪駒總教練及中華隊教練團的邀請，尤其感謝曾總在得知其決定後仍給予鼓勵與支持。

全心投入後續訓練 祝福中華隊經典賽一切順利

鄧愷威強調，接下來仍會全心投入訓練以提升自己，迎接未來挑戰。聲明最後，他也對所有支持他、為他熬夜看球的朋友表達謝意，並真心祝福中華隊在接下來的經典賽一切順利。

他指出，每一位站上場的選手都是在為台灣拚戰，值得被全力支持，他也會與大家一起為中華隊加油。

