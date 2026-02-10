快訊／台灣奪金秘密武器！運彩挹注基金破600億 7大動感鮮肉拍廣告

財經中心／師瑞德報導

台灣運彩今（10日）舉辦公益形象影片發布會，體育部長李洋與運彩董事長林博泰親臨現場，攜手江坤宇、高承睿等7位體壇好手，共同喊出「一注逗相挺，咱是同一隊」口號。林博泰透露，運彩發行以來已挹注國家運動發展基金超過600億元，成為選手征戰國際最強後盾；李洋則感性表示，民眾買運彩就是對運動員最好的支持。（圖／記者師瑞德攝影）

台灣運彩於今（10）日盛大舉辦「一注逗相挺 咱是同一隊」公益形象影片發布記者會。本次影片陣容星光熠熠，特別邀請包含中華職棒金手套獎6連霸「小可愛」江坤宇、桌球新星「柚子」高承睿、職籃超人氣球星高錦瑋、巴黎奧運拳擊銅牌吳詩儀、連續兩屆世大運跆拳道銀牌黃映瑄、世大運羽球金牌丁彥宸以及帕運輪椅網球好手黃楚茵等7位跨界體壇菁英共同參與拍攝。

體育部部長李洋與台灣運彩董事長林博泰親臨現場，共同見證這支紀錄運動員汗水與淚水的影片首播，並感謝國人透過每一筆運彩投注，讓國家運動發展基金得以累積超過600億元，成為選手征戰世界最堅強的後盾。

從金牌選手到體育部長 李洋感性吐露「支援運動不一定要站上場」

昔日的奧運金牌得主、現任體育部部長李洋在致詞時感觸良多。他坦言，過去作為選手時，生活的全部就是「訓練、比賽、恢復」，日復一日地循環，當時並未深究資源從何而來。直到轉換身分擔任部長後，才深刻理解台灣運彩對體壇的巨大貢獻。

「現在我才知道，大家在看比賽買運彩的同時，有10%的收入會直接回饋到台灣運動發展。」李洋強調，這些資金轉化為選手的培訓制度與優化運動環境，讓選手能無後顧之憂地訓練。他感性地表示：「支援運動不一定要站上場，有時候在家看比賽、用合法方式參與運彩，就已經是在為台灣運動向前邁進一步。」李洋承諾，體育部作為主管機關，會確保這每一分的支援都能真正落實到運動員身上。

台灣體育實力屢創新高 林博泰親自獻聲旁白致謝

台灣運彩董事長林博泰則細數近年來台灣體壇的輝煌戰績，從2021東京奧運的2金4銀6銅、2023杭州亞運奪下19金，到2024巴黎奧運的2金5銅，以及年底棒球12強賽勇奪世界冠軍。林博泰指出，這些榮耀背後不僅是選手的努力，更有賴於「黃金計畫」的成功執行，而支撐這些計畫的底氣，正是來自於國家運動發展基金。

為了向所有支持者致謝，林博泰董事長更親自為本次形象影片錄製旁白。他表示：「影片勾勒出選手在沒有掌聲、沒有燈光，只有一次次失落與艱辛訓練的過程中，是因為國人的投注力量，讓他們知道自己並不孤單。」台灣運彩希望透過這支影片，傳達出「一注逗相挺，咱是同一隊」的團結精神，讓社會大眾感受到每一張彩券背後所承載的重量與祝福。

鏡頭下的汗水與淚水 吳詩儀母女相擁成亮點

本次形象影片以「化努力為精彩」為主軸，真實記錄了運動員在光鮮亮麗成績背後，那些不為人知的艱辛時刻。影片中呈現了選手們滿頭大汗、受傷流淚、咬牙堅持的畫面，並透過每位選手親口說出的「謝謝你」，誠摯地向所有彩迷表達謝意。

拍攝過程中更發生了感人的一幕。長期在外征戰訓練、許久未回家的拳擊國手吳詩儀，其母親帶著家裡麵店的場景驚喜現身拍攝現場。母女倆在片場相擁而泣的畫面被鏡頭完整捕捉，成為影片中最具溫度與感人力量的片段，真實呈現了運動員與家人間的深厚羈絆。

7位戰將蓄勢待發 展望國際賽事再創佳績

記者會現場，參與拍攝的選手們也分享了近況與展望。棒球好手江坤宇表示正積極備戰經典賽，希望能再次披上國家隊戰袍，打出好成績；職籃球星高錦瑋目前正值賽季，目標保持最佳狀態，並於9月代表國家出征亞運。桌球小將高承睿正在傷後復原中，希望能盡快恢復訓練，力拚2028洛杉磯奧運資格；跆拳道好手黃映瑄同樣期許自己能有機會踢進2028奧運殿堂。

此外，羽球金牌丁彥宸坦言面臨課業與賽事雙重考驗，希望能順利畢業並在更高級別賽事中取得積分；輪椅網球好手黃楚茵則正備戰3月於秘魯舉行的世界盃南美區資格賽及四大公開賽，目標鎖定9月亞帕運。

五台聯播 全台同步見證感動時刻

台灣運彩宣布，這支長達2分鐘的「一注逗相挺 咱是同一隊」完整公益形象影片，將於今（10）日晚間七點五十七分起，在TVBS-N新聞台、年代新聞台、東森新聞台、三立新聞台及民視新聞台等五大新聞頻道同步首播。隨後影片也將上架至台灣運彩全台2,700家投注站、官方粉絲團及YouTube頻道。台灣運彩誠摯邀請全民一同觀賞，響應「買運彩、助體育、增光彩」的行列，繼續成為台灣選手最強大的後盾。

三立新聞網提醒您：

未成年人不得購買或兌領彩券，運動彩券發行機構及受委託機構員工不得購買、受讓或兌領運動彩券，納為投注標的之運動競技賽事舉辦單位人員及參與賽事之相關隊職員均不得購買、受讓或兌領其所舉辦或參與賽事之運動彩券，購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

