快訊／台灣注意！WBC史上最強「侍日本」山本由伸確定參賽 8名MLB選手入選

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

日本武士隊總教練井端弘和今日於東京召開記者會，正式公佈WBC第三波、共10人的追加名單。截至目前為止，日本隊30人大名單已確認29人，最後一名額因行政程序待補。這份名單最震撼之處在於MLB球員高達8人，寫下日本隊史參與經典賽的最高紀錄，目標直指連霸。

日本武士隊總教練井端弘和今日於東京召開記者會，正式公佈WBC第三波、共10人的追加名單，包含道奇隊世界大賽MVP山本由伸。（圖／攝自道奇隊X）

此次名單最受關注的莫過於旅美球星的集結。除了早已確認的大谷翔平與菊池雄星外，今日確認山本由伸、鈴木誠也將再次披掛上陣。其中，名單內標註為「藍鳥隊」的岡本和真與「白襪隊」的村上宗隆，顯示兩位日職強打成功挑戰大聯盟，並將以旅外身份回國捍衛主場。鈴木誠也更是彌補了上屆因傷缺席的遺憾，自2017年後再度於WBC賽場回歸。

日本隊身為衛冕軍，首輪預賽被分在C組，將在東京巨蛋迎戰韓國、澳洲、捷克及台灣。其中3月6日的首戰對手正是台灣隊。屆時，由大谷、山本領軍的日本夢幻隊，將正面交鋒包含古林睿煬、徐若熙、陳冠宇在內的中華隊強投陣容，這場比賽也將成為小組賽最具話題性的戰役之一。

2026 WBC 日本武士隊名單。（圖／日本隊記者會Youtube）

2026 WBC 日本武士隊名單（截至 1/26）

投手（15人）

松井裕樹（聖地牙哥教士）

宮城大弥（歐力士猛牛）

伊藤大海（北海道日本火腿鬥士）

大勢（讀賣巨人）

大谷翔平（洛杉磯道奇）

菊池雄星（洛杉磯天使）

山本由伸（洛杉磯道奇）

菅野智之（自由球員）

種市篤暉（千葉羅德海洋）

髙橋宏斗（中日龍）

曽谷龍平（歐力士猛牛）

北山亘基（北海道日本火腿鬥士）

平良海馬（埼玉西武獅）

松本裕樹（福岡軟銀鷹）

石井大智（阪神虎）

捕手（3人）

若月健矢（歐力士猛牛）

坂本誠志郎（阪神虎）

中村悠平（東京養樂多燕子）

內野手（7人）

牧秀悟（橫濱DeNA灣星）

小園海斗（廣島東洋鯉魚）

牧原大成（福岡軟銀鷹）

源田壮亮（埼玉西武獅）

佐藤輝明（阪神虎）

岡本和真（多倫多藍鳥）

村上宗隆（芝加哥白襪）

外野手（4人）

近藤健介（福岡軟銀鷹）

周東佑京（福岡軟銀鷹）

森下翔太（阪神虎）

鈴木誠也（芝加哥小熊）

