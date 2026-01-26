快訊／台灣注意！WBC史上最強「侍日本」山本由伸確定參賽 8名MLB選手入選
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導
日本武士隊總教練井端弘和今日於東京召開記者會，正式公佈WBC第三波、共10人的追加名單。截至目前為止，日本隊30人大名單已確認29人，最後一名額因行政程序待補。這份名單最震撼之處在於MLB球員高達8人，寫下日本隊史參與經典賽的最高紀錄，目標直指連霸。
此次名單最受關注的莫過於旅美球星的集結。除了早已確認的大谷翔平與菊池雄星外，今日確認山本由伸、鈴木誠也將再次披掛上陣。其中，名單內標註為「藍鳥隊」的岡本和真與「白襪隊」的村上宗隆，顯示兩位日職強打成功挑戰大聯盟，並將以旅外身份回國捍衛主場。鈴木誠也更是彌補了上屆因傷缺席的遺憾，自2017年後再度於WBC賽場回歸。
日本隊身為衛冕軍，首輪預賽被分在C組，將在東京巨蛋迎戰韓國、澳洲、捷克及台灣。其中3月6日的首戰對手正是台灣隊。屆時，由大谷、山本領軍的日本夢幻隊，將正面交鋒包含古林睿煬、徐若熙、陳冠宇在內的中華隊強投陣容，這場比賽也將成為小組賽最具話題性的戰役之一。
2026 WBC 日本武士隊名單（截至 1/26）
投手（15人）
松井裕樹（聖地牙哥教士）
宮城大弥（歐力士猛牛）
伊藤大海（北海道日本火腿鬥士）
大勢（讀賣巨人）
大谷翔平（洛杉磯道奇）
菊池雄星（洛杉磯天使）
山本由伸（洛杉磯道奇）
菅野智之（自由球員）
種市篤暉（千葉羅德海洋）
髙橋宏斗（中日龍）
曽谷龍平（歐力士猛牛）
北山亘基（北海道日本火腿鬥士）
平良海馬（埼玉西武獅）
松本裕樹（福岡軟銀鷹）
石井大智（阪神虎）
捕手（3人）
若月健矢（歐力士猛牛）
坂本誠志郎（阪神虎）
中村悠平（東京養樂多燕子）
內野手（7人）
牧秀悟（橫濱DeNA灣星）
小園海斗（廣島東洋鯉魚）
牧原大成（福岡軟銀鷹）
源田壮亮（埼玉西武獅）
佐藤輝明（阪神虎）
岡本和真（多倫多藍鳥）
村上宗隆（芝加哥白襪）
外野手（4人）
近藤健介（福岡軟銀鷹）
周東佑京（福岡軟銀鷹）
森下翔太（阪神虎）
鈴木誠也（芝加哥小熊）
