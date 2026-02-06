快訊／台灣經典賽30人名單正式出爐了！

大聯盟（MLB）官方今天正式公布20隊的30人正式名單。（圖／中職提供）





世界棒球經典賽（WBC）台灣隊3日已正式敲定最終30人名單，今（6）天大聯盟（MLB）官方也正式公布20隊的30人正式名單。

台灣30人正選名單今天出爐，由隊長陳傑憲領軍，集結台美混血戰將「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、「龍仔」強納森．龍（Jonathan Long）。

旅美好手包括林昱珉、林維恩、鄭宗哲、李灝宇、林家正，旅日強投徐若熙、古林睿煬、孫易磊，加上中職球星張育成、吉力吉撈．鞏冠、吳念庭等。

台灣隊自1月15日起在國訓中心展開第一階段集訓，預計於2月14日結束；隨後全隊將北上，於2月19日在台北大巨蛋啟動第二階段集訓。

重頭戲將是2月26日、27日在大巨蛋分別對決日職軟銀鷹與日本火腿隊，這也是台灣隊在國內僅有的2場對外售票熱身賽。

結束在台行程後，全隊將於2月28日飛往日本進行最後調整，並預計於3月2日、3日在宮崎分別與歐力士二軍及軟銀二軍進行公辦熱身賽，為正式賽事做最後衝刺。

台灣經典賽30人正式名單

投手（16人）

林凱威、林詩翔、張奕、陳冠宇、胡智爲、曾峻岳、古林睿煬、孫易磊、莊陳仲敖、林維恩、沙子宸、張峻瑋、林昱珉、陳柏毓、徐若熙、鄭浩均

捕手（3人）

吉力吉撈．鞏冠、林家正、蔣少宏

內野手（7人）

鄭宗哲、林子偉、張育成、吳念庭、江坤宇、龍恩（Jonathon Long）、李灝宇

外野手（4人）

陳傑憲、林安可、陳晨威、費爾柴德（Stuart Fairchild）

