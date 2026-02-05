快訊／台灣經濟成長創15年新高 狠甩日韓！龔明鑫首秀報喜交亮眼成績單

財經中心／李宜樺報導

經濟部長龔明鑫選在農曆年前主持年終記者會，送出經濟成長率8.63%的超級大紅包。台灣經濟表現亮眼，人均GDP預估將破4萬美元，數據顯示已大幅超車日韓。（圖／記者廖珪如攝影）

經濟部今（5）日舉行年終記者會，這也是經濟部長龔明鑫上任後，首度以部長身分完整對外說明年度成果與未來方向。會中拋出最受矚目的關鍵數字，2025年台灣經濟成長率達8.63%，不僅大幅優於多數國際預期，更創下15年來新高，成為會場最大焦點。

龔明鑫首度主持 年終會意義不同



此次年終記者會，被視為龔明鑫上任後的重要「成績單時刻」。他在會中全面回顧今年全球經濟動盪下的台灣表現，強調台灣能在高通膨、地緣政治與供應鏈重組壓力中突圍，關鍵在於半導體與AI帶動的產業結構韌性。

2025成長8.63% 15年來最亮眼



經濟部指出，2025年經濟成長率達8.63%，為近15年新高，主要動能來自AI、高效能運算需求爆發，以及出口強勁回升。在高基期之下仍能寫下亮眼成績，顯示台灣產業動能並非短線反彈，而是結構性轉強。

出口內需雙引擎 撐住成長動能



從結構來看，出口表現持續升溫，AI伺服器、半導體相關產品帶動外銷動能，同時內需市場逐步回穩，零售與餐飲消費回流，形成內外雙引擎撐盤。經濟部強調，這波成長並非單一產業獨撐，而是多元產業同步發力。

明年政策排序 鎖定AI與供應鏈



談及明年方向，龔明鑫點出政策優先順序，將聚焦AI新十大建設、五大信賴產業與供應鏈韌性，同時協助中小微企業升級轉型，避免成長紅利集中於少數產業，讓整體經濟動能擴散。

