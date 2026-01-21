快訊／台灣網球雙打名將詹詠然宣布退休 社群發長文告別網壇

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

台灣網球雙打名將詹詠然於今（21）日中午12點突然於IG發長文宣布將高掛球拍退休，文內提到她不擅長說再見，尤其是陪了她近30年的夢想，並於文末提到「這不是道別，我也不會走遠，更是期待自己用別的方式歸來。」是否暗示以教練或後勤身分繼續於台灣網壇活躍，留給粉絲無限遐想。

台灣網球雙打名將詹詠然於今日無預警發長文宣布退休。（圖／取自詹詠然 Latisha Chan 臉書）

詹詠然網球生涯自6歲開始，職業生涯早期與莊佳容聯手出戰女雙於2007年獲得2座大滿貫亞軍，2017年與瑞士前網球球后辛吉絲搭檔奪下含美網在內的9座冠軍與季末19連勝，是繼謝淑薇之後，台灣第2位獲得大滿貫冠軍的網球員，於同年獲選WTA年度最佳雙打組合，並在3天後登上女子雙打世界第1並維持長達33週，2018年與克羅埃西亞伊萬·多迪格攜手於法國網球公開賽奪冠，是臺灣球員首座網球大滿貫混合雙打頭銜。

詹詠然最近一次出賽是與妹妹詹皓晴搭檔於2024巴黎奧運對上2020東京奧運金牌得主捷克組合克雷茲可娃（Barbora Krejcikova）與西尼亞可娃（Katerina Siniakova），歷經兩盤大戰後直落二出局，遺憾離開賽場。

詹詠然IG全文如下：

再見 ，職業網壇。

致一段只帶著指南針的航行 —

這本來應該是一個有點感傷的時刻，

但不知道為什麼，腦海裡浮現的卻都是那些讓人忍不住微笑的畫面。

我一直都不太擅長說再見，

尤其是要跟一個陪了我30年的夢想道別。

網球在我6歲的時候走進了我的人生，

沒想到就這樣一路陪著我，走到了36歲。

很幸運在我的父母的支持下能夠為自己的夢想勇敢

並走過一段這麼特別的旅程，一路上有好多好多幫助我支持我的人們，想到這裡就忍不住紅了眼眶。

選擇做為一位職業運動員，本身就是一條沒有任何保證的路。

沒有人承諾一定會成功，也根本沒有回頭路

拿到的每一個獎盃，也都會被下一週開始的新賽事拋在腦後。

雖然大家往往都看見運動員彷彿享受著勝利的快感、過著華麗的人生

確實網球也帶我走過許多高潮迭起的時刻，也帶領我看見了更大的世界。

但在每一場比賽的背後，

其實都是一個很少被看見的人生——

日日枯燥乏味的訓練、永無止境的時差，還有一次又一次的長途飛行

半夜醒來，分不清自己身在世界哪一個角落的旅館房間。

網球帶給我的，從來不只是如何贏球。

它也教會我怎麼跌倒、怎麼再站起來，

還有在全世界都不相信你的時候，依然堅持繼續相信自己。

那些孤單、那些不被理解、

那些因為要求完美的鑽牛角尖、

那些想盡辦法卻也無法控制的時刻，

一點一滴，都讓我更認識自己，

從懷疑中找到確信，也把我塑造成今日的我。

從國內第一場青少年比賽，

到國際頂尖職業賽場。

披上了中華隊戰袍、

拿下了心中夢幻的獎盃、

跟兒時偶像一同並肩作戰、

登上世界第一的寶座。

有狂喜、有平靜、有踏實、也有鬆了口氣。

雖然過程當中，因為身體的限制，不得不放棄某些目標，但能夠在這樣子的限制之下

完成自己所能夠達到的最高點，已經感到非常的幸運。

在轉身的這一刻，我的網球職業生涯在我心中沒有留下任何遺憾。

這一路上所有相信我、支持我、

看著我長大的人們有太多太多，

不論是陪我走過一小段或是陪我走到生涯最後的你們，我都獻上無限的感謝。

謝謝我的家人、

謝謝每一位搭檔、團隊夥伴、

謝謝每一位貴人、每個贊助商，

最後我要感謝這片土地、感謝台灣滋養我，

做為我的後盾、做為我迷航時候的燈塔。

這是一趟沒有地圖的航行，

每一條路，都由探索而生

因為你們，才能變得如此精彩。

我正式宣布，從職業網球選手身分退役。

這一週也將在澳網舉辦退休儀式，

14歲時我在澳網拿下青少女組雙打冠軍

開啟了我的職業網球之路。

因此，這段旅程的結尾，意義非凡

期待人生的下一個篇章，

能夠有能力、有榮幸，

為年輕一代付出、傳承。

在那之前

我也會更努力準備好自己，

迎接第二人生。

這不是道別，我也不會走遠，

更是期待自己用別的方式歸來。

