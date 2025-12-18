快訊／台灣超狂！首顆GPU殺上太空 立委緊盯「低軌衛星」發展3大關鍵
財經中心／師瑞德報導
隨著近期福衛八號與齊柏林衛星順利升空，標誌著台灣太空科技正式邁入自製量產的新里程碑。然而，面對全球太空競賽白熱化，以及中國、南韓等鄰近國家的強力佈局，台灣如何突圍成為關鍵。立法院教育及文化委員會今（日）針對我國太空發展進程進行專案質詢，立法委員郭昱晴、陳秀寶、葛如鈞三人齊聲關切國家太空中心（TASA）的未來戰略，質詢火網聚焦「火箭自製進程」、「太空AI資料中心前瞻佈局」以及嚴峻的「人才培育與留任」三大核心議題。
太空中心主任吳宗信於答詢時首度證實，為佈局未來太空運算，日前已將首顆GPU送入太空進行環境測試；同時明確指出，台灣自製火箭目標設定於2034年實現自主發射。
太空AI資料中心成形 首顆GPU升空實測抗輻射
針對全球AI算力需求呈現爆炸性成長，導致地面資料中心面臨水、電、土地資源匱乏的結構性挑戰，立委葛如鈞與陳秀寶皆關注台灣是否能跟進SpaceX、Amazon、Google等國際巨頭的腳步，將高耗能的AI基礎建設移往太空。葛如鈞質詢時強調，台灣天然資源有限，應及早將「太空AI資料中心」納入中長期規劃，避免十年後台灣地面水電吃緊，卻在太空算力領域落後他國。
對此，太空中心主任吳宗信帶來振奮人心的消息。他證實，台灣並未缺席這項前瞻技術戰場。在11月29日發射的三顆民間公司製造的8U衛星中，已包含一顆搭載GPU（圖形處理器）的衛星，目前正實際在太空中測試GPU於真空、高輻射及劇烈溫差環境下的運作情形。吳宗信表示：「這是一大步嘗試，預計近期會有初步結果，將成為台灣評估發展太空運算中心的重要基石。」
此外，針對國科會國網中心近期啟用的雲端算力中心，葛如鈞嚴厲批評新聞稿僅強調「耗電量」而非國際通用的「算力效能」。他比喻這就像賣跑車只誇耀「油箱很大」，卻不提「馬力多少」，有誤導大眾之嫌，且台灣在Green500能效排名僅70多名，仍有進步空間。國科會副主委林法正當場承諾，未來發布相關資訊時，將同時並列兩項數據，確保資訊透明精確。
不走南韓砸錢老路 台灣力拚2034年彎道超車
面對南韓自製火箭「世界號」成功商轉，且由民間企業主導的強勢表現，立委陳秀寶質疑台灣是否有具體戰略能趕上國際進度？國科會副主委林法正坦言，南韓耗時20年、投入上千億台幣才有今日成果，台灣策略將是尋求「機其之追」，利用台灣強大的資通訊與精密機械優勢，以較少的經費與時間達成目標。
吳宗信進一步說明，太空中心已於2023年正式啟動為期十年的「衛星載具計畫」，目標在2034年實現火箭自主發射。他透露，目前全台約有50家火箭供應鏈合作廠商，多集中於台南沙崙、高雄與屏東，已形成南部火箭研發聚落。針對技術缺口，吳宗信坦言「液態引擎」仍是目前最具挑戰性的項目，正全力攻克中。
避免「國家做一次、產業陪跑一次」 福八平台將推向國際
在產業化與治理層面，立委郭昱晴指出，第三期太空計畫預算高達710億元，橫跨國科會、經濟部、教育部及數發部，擔憂分工過細導致決策效率低落。林法正回應，相關預算與任務由行政院科技會報辦公室統籌，若遇執行衝突，將直接上報至兼任國科會主委的政委層級進行拍板，確保決策一元化。
郭昱晴更強調，福衛八號成功驗證了模組化、輕量化平台，應積極協助廠商將此平台推向國際，避免「國家做一次、產業陪跑一次」。吳宗信回應，目前正朝標準化衛星本體推動，例如環境部未來規劃發射四顆溫室氣體監測衛星，即可能採用此模組。針對低軌衛星通訊韌性，吳宗信說明，B5G計畫目標是2030年建立台灣完整的低軌衛星酬載ODM生態系統，數發部亦積極與Amazon Kuiper等國際星系洽談合作，確保戰時通訊韌性。
缺額近一成恐遭半導體磁吸 立委籲師法新加坡
「人才荒」成為三位立委共同的深層憂慮。陳秀寶引用數據指出，太空中心114年預計缺額佔比恐達9.06%，擔憂太空人才與半導體產業重疊性高，若缺乏具競爭力的薪資，人才恐遭台積電等大廠「磁吸」流失。郭昱晴也呼籲應長期追蹤人才流向，避免台灣花錢培育，最後卻「為人作嫁」送往國外。
葛如鈞則點出，行政院核定的智慧機器人人才培育計畫，平均每年預算僅3000萬元培育60人，規模明顯不足。他要求國科會參考「全球人才競爭力指數」第一名的新加坡，研究其人才引進、培育及留任制度，並於三個月內提出比較報告。對此，吳宗信坦承法人機構在獎金制度上確實不如業界靈活（缺乏蘿蔔），但強調太空系統工程需跨領域整合，未來將加強對理工科系畢業生的職涯引導與薪資結構研議，全力留住關鍵人才。
