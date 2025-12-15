快訊／台灣1家好市多要搬家了！官方證實「這門市」也曝新址

記者施春美／台北報導

美式賣場好市多執行長羅恩·瓦克里斯（Ron Vachris）11日表示，2026會計年度已安排5項「遷址升級」計畫，包含台灣的一家現有分店。消息曝光後，該門市地點也引發外界關注。台灣好市多官方證實，將遷址的是高雄已28年的分店，未來將遷往亞洲新灣區80期重劃區。

美東時間11日下午5點，好市多（Costco）召開2026會計年度第一季的財報電話會議。瓦克里斯首先揭示了全球展店計畫的調整，除了調整新分店的數量，瓦克里斯指出，2026會計年度已確定進行5家門市遷址作業，分別位於美國3家、加拿大1家及台灣1家。盼能透過這些「搬遷升級」行動，公司得以大幅提升會員購物體驗，進而顯著加速當地市場的銷售成長。

雖然瓦克里斯未在會議上公布門市新址，但2023年底好市多副總經理王友玫就曾在媒體餐敘時坦言，由於高雄店的租約將屆，高雄店確實要搬家，也希望能尋覓更大到空間提供服務。王友玫稍後已證實是「高雄店」，將遷往亞洲新灣區80期重劃區。

台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉今表示，好市多高雄賣場陪伴會員走過近 28 年，未來將持續優化賣場硬體設備與服務品質，好市多將持續為會員提供絕佳的購物體驗。

